FILTRAN ESCENA: DE PELÍCULA DE JOHN CENA Y JENNIFER GARNER EN PUERTO PLATA

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PUERTO PLATA — La «Novia del Atlántico» no solo atrae turistas por sus playas, ¡ahora también atrae a las más grandes estrellas del cine! Recientemente, se han filtrado imágenes exclusivas que muestran a los reconocidos actores John Cena y Jennifer Garner grabando intensas escenas para su próxima película en las calles de Puerto Plata.

Acción, gritos y adrenalina

En el video que circula en redes sociales, se puede ver a Cena, conocido por su imponente físico y carisma, en medio de lo que parece ser una escena de confrontación. La tensión sube de tono cuando Jennifer Garner aparece en escena, culminando en un momento dramático donde Cena es «secuestrado» por un grupo de hombres que le colocan una capucha, ante los gritos de desesperación del personaje de Garner.

El escenario: Una calle típica dominicana que sirve de telón de fondo para esta producción internacional.

La química: Se nota la entrega de ambos actores, quienes no dudaron en realizar sus escenas bajo el cálido sol de la zona norte.

Dominicana: El destino favorito del cine

Este rodaje confirma una vez más que la República Dominicana se ha consolidado como un destino de primer nivel para la industria cinematográfica global. La presencia de figuras de la talla de Cena y Garner no solo genera emoción entre los locales, quienes se aglomeraron para intentar ver a sus ídolos, sino que también representa un impulso significativo para la economía y la proyección internacional de Puerto Plata.

A medida que avanzan las grabaciones, la expectativa crece: ¿De qué tratará esta nueva historia? Por ahora, los puertoplateños disfrutan de tener un asiento en primera fila para ver cómo se hace la magia del cine en sus propias calles.