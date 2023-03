Fin de semana se tiñó de sangre por crímenes

En el transcurso del fin de semana varias muertes violentas fueron reportadas que junto a distintos hechos delictivos se llevaron la mayoría de los titulares del escaparate público.

El más trascendental de todos los hechos ocurrió la noche del viernes en Los Guaricanos cuando un hombre mató de varios disparos a dos miembros del Ejército Nacional.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, segundo teniente José Ángel Román Disla, y al sargento mayor Danilo Antonio Aquino Gómez se encontraban compartiendo “par de tragos” por motivo de celebrar sus respectivos ascensos cuando Francisco Javier Sepúlveda Reyes (Francisquito) saca su arma de fuego y la manipula delante de los dos militares, originándose una acalorada discusión.

Sin embargo, una aparente testigo del hecho narró al LISTÍN DIARIO que el doble homicidio se dio como un accidente en el baño del lugar, cuando el matador sacó una pistola y “sin querer” se le escapó un tiro contra uno de los occisos. El otro hizo gesto de sacar su arma de reglamento y se convirtió en objetivo inmediato del siguiente tiro.

Sepúlveda Pérez se entregó a las autoridades horas después de cometer el hecho.

Por igual el viernes pero en San Pedro de Macorís, las autoridades encontraron los cadáveres de dos personas en el interior de un vehículo.

Los fallecidos fueron identificados como Junior Bienvenido Caraballo Santiago, de 39 años, quien residía en sector Las Piedras, y Dignorah Altagracia Caraballo de Martínez, de 57 años, del barrio Villa Verde, de La Romana.

Las autoridades no especificaron si los cuerpos tenían signos de violencia. La institución sí detalló que, al momento de una patrulla de seguridad vial visualizar el vehículo, notó las luces intermitentes encendidas y tras acercarse vieron los cuerpos al interior del vehículo. De inmediato, llamaron al 911 para brindar asistencia, los cuales al ser examinados se determinó que la pareja ya no tenía signos vitales. Hasta el momento no se ha dado a conocer ningún otro detalle sobre el hecho.

Ese mismo día, un recién nacido fue encontrado muerto en el vertedero municipal de El Seibo, ubicado en el callejón de Yoryi del sector Las Quinientas.

Policía mató pareja

Un miembro de la Policía Nacional mató la madrugada del sábado a su pareja sentimental y luego se quitó la vida, en un hecho ocurrido en el sector Los Frailes II, de Santo Domingo Este.

El hombre fue identificado como José Braulio Morillo Vargas, de 25 años, mientras que la mujer fue Luz Clarita Soriano Berroa, de 21, quien dejó a una hija en orfandad.

Residentes de la zona se encuentran consternados, a pesar de manifestar no haberse relacionado mucho con la pareja, ya que ambos casi no compartían con vecinos.