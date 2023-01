Finjus valora como positiva y necesaria evaluación a fiscales

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) valoró como positivo el proceso de evaluación de fiscales y procuradores titulares que lleva a cabo la Procuraduría General de la República.

En un comunicado enviado a este medio, la fundación plantea que la iniciativa parte del interés de la Procuraduría de incrementar las capacidades institucionales para una gestión eficiente, de calidad e integradora de las competencias específicas de sus miembros.

“A lo largo de los últimos dos años, el Ministerio Público se ha destacado como una institución del sistema de justicia que viene desarrollando iniciativas concretas para dar respuestas efectivas a las demandas sociales destinadas a la creación de una cultura que fomente la transparencia y el establecimiento de un verdadero sistema de consecuencias contra males ancestrales que hemos padecido”, dice el comunicado bajo la firma de Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus.

La entidad no gubernamental ve con agrado las informaciones a las que ha tenido acceso del proceso, según las cuales, la evaluación se realiza a partir de un instrumento que fue socializado en todas las instancias involucradas en el mismo, y que es pionera, toda vez que no se reduce a la evaluación de desempeño tradicional y no tiene efectos inmediatos en la posición que ocupa cada titular de las distintas dependencias de la PGR.

“Se ha señalado que aunque la ley del Ministerio Público prevé como una decisión potestativa la realización de una evaluación para decidir la permanencia de los titulares para un período adicional en el ejercicio de sus funciones, la presente gestión del Ministerio Público ha optado por realizar una evaluación general que permita a todos los titulares tener la oportunidad de ser considerados de acuerdo a los resultados de su evaluación, con lo cual se dejan atrás las discrecionalidades del pasado que generaron tantos cuestionamientos», indicó Finjus.

El procedimiento de evaluación a los “Titulares de Fiscalías, Procuradurías Regionales y Especializadas” fue aprobado por el Consejo Superior del Ministerio Público en agosto 2022. El mismo “está planteado para abordar la evaluación de los Titulares de las Procuradurías Regionales y Especializadas y Fiscalías al término de su primer período de cuatro años en la posición y les habilitaría o descalificaría para optar a un segundo período desempeñando una titularidad”.

La evaluación abarcará a 18 fiscales titulares, seis procuradurías regionales y cuatro procuradurías especializadas, inició en septiembre pasado y tiene un periodo de seis meses para su ejecución.

“Para realizar esta labor se ha constituido un equipo evaluador, multidisciplinario cuya función es tomar en consideración los aspectos que componen la gestión, en forma independiente, buscando asegurar una medición objetiva y equilibrada que conduzca a un resultado justo”, asegura Finjus.

Agrega además la determinación que existe de que el resultado del proceso no tenga incidencia en los ascensos que podrán ser realizados oportunamente, a partir de las necesidades institucionales, como son disponibilidad de plazas o la creación de nuevas dependencias.

“En ese sentido, Finjus valora como positivo y necesario dicho proceso”, concluye.

Fuente: DL