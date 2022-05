Fiscal anticorrupción: «Estamos trabajando con personas que saben tapar sus huellas»

Santo Domingo, RD.- La procuradora de Corte y coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, declaró este jueves que los fiscales de esa institución están trabajando con criminalidad organizada y personas que tienen altos niveles de conocimientos para ocultar sus huellas.

“Estamos trabajando con personas inteligentes, que saben tapar sus huellas, que en los papeles todo cuadra; o sea… la contabilidad formal de las empresas e instituciones estatales en las que se cometieron actos de corrupción, cuadra a la perfección, porque ellos saben cómo hacerlo”, aseguró la magistrada, al ser entrevistada en Despierta con CDN.

A la pregunta sobre si el plazo de 18 meses de prisión preventiva que el Ministerio Público solicita en los casos de corrupción obedece a un guión previamente establecido, la fiscal respondió que son los plazos que la Ley les permite para poder hacer investigaciones más eficientes.

“Estamos trabajando con criminalidad organizada, personas que tienen altos niveles de conocimientos de lo que están haciendo. Entonces, no es que tenemos el plazo de 18 meses de coerción como un cliché o fórmula, sino que es el plazo máximo que nos permite la ley, acudimos a ese plazo porque es lo único que tenemos, sin fuera más, pidiéramos más”, expuso.

Sostuvo que por esta situación en la mayoría de los casos han tenido que solicitar prórroga del plazo de investigación, ya que el tiempo no les alcanza.

Citando una frase de la magistrada Yeni Berenice, dijo: “Si se ha robado mucho hay que investigar mucho”. Y, agregó, “nosotros tenemos un tiempo limitado por ley para investigar hasta 10 años de actividad criminal”.

Explicó además, que los fiscales no pueden presentar actos conclusivos sin tener resultados de las auditorias que realiza la Cámara de Cuentas, razón por la que los jueces proceden a otorgarles prórrogas, sobre todo cuando comprueban que el MP actuó de manera diligente.

“No somos responsables de cuándo llega la respuesta de la Cámara de Cuentas, pero hay que ver la carga de trabajo que tiene ese organismo actualmente. Solo con el caso del Pepca es mucho, imagínese con los casos regulares que deben cubrir”, añadió.

Solicitud de prisión preventiva

A la magistrada Mirna Ortiz también se le cuestionó por qué habiendo tantas modalidades de medidas de coerción, casi siempre se solicita la prisión preventiva, siendo esta la excepción, a lo que respondió diciendo que se trata de personas que tienen poder político y económico que alterar pruebas y amedrentar testigos a fin de borrar las evidencias.

“Por ejemplo, en los casos Coral y Coral 5G están acusados altos militares que tienen poder de influencia, militares activos al día de hoy. Imaginemos a estas personas en libertad, con posibilidad de dirigir, llamar, dar órdenes, alterar pruebas o evidencias y amedrentar testigos”, argumentó.

Por tanto, negó que la prisión preventiva se convierta en la regla, sino más bien una necesidad en los casos de personas que tienen poder político y económico que al día de hoy mantienen influencia.

En este sentido, afirmó que en la Procuraduría General de la República (PGR) actualmente sigue trabajando el 98 por ciento de las personas que colaboraban en la gestión de Jean Alain Rodríguez, por lo que, según su criterio, tienen la posibilidad de alterar pruebas y el curso de la investigación.

Imputados que colaboran

En relación a los imputados por actos de corrupción que están colaborando con el Ministerio Público en los casos Coral, Coral 5G, Pulpo y Operación Medusa, declaró que el Código Procesal Penal trata esta acción como “Colaborador Eficaz”, por lo que tendrán un trato diferente de los procesados que niegan los hechos y obstruyen el proceso.

“Estas personas se dejan de presentar riesgo para la investigación, porque colaboran con ella. En nuestro sistema no existe la figura de la delación premiada, como existe en Brasil, pero sí existe el colaborador eficaz, que es lo que contempla nuestro CPP, precisó.

Dijo que el colaborador eficaz es la persona que, siendo parte de la estructura criminal, aporta elementos valiosos que permiten al investigador desarticular la estructura criminal, por su colaboración al desarrollo de la investigación.

“Esto no quita los hechos que han cometido y que vayan a tener posiblemente una sanción; pero evidentemente tendrá un trato distinto. La persona que se arrepiente y colabora no puede ser tratada como aquella que niega los hechos y obstruye el proceso”, aclaró.

El Caso Medusa

La magistrada expresó que el caso Medusa, que tiene como principal acusado al ex procurador Jean Alain Rodríguez, ha sido el más doloroso para el Ministerio Público. “Estamos atacando a los nuestros, los platos sucios en vez de lavarlos dentro se están lavando fuera, y todo el mundo ha visto lo que pasaba en el órgano encargado de perseguir el delito. Cómo es posible que dentro de nuestra propia casa se cometieran actos de esa naturaleza”, manifestó.

Sin embargo, dijo que su compromiso no es con una persona, sino con la Constitución, la Ley y el país. “Por eso hacemos nuestro país”.

Operación Medusa trae novedades

La fiscal Mirna Ortiz sostuvo que el caso de la Operación Medusa todavía continúa bajo investigación y traerá muchas cosas nuevas, tras asegurar que cada paso que da el Ministerio Público aparecen más personas involucradas.

“La investigación es compleja, no es lo mismo tener a todos en el mismo caso y mismo nivel, cada paso que damos involucra un posible nuevo involucrado, por eso se van añadiendo personas”, agregó.

Refirió que en las acusaciones que han presentado se han añadido personas nuevas a las que inicialmente fueron presentadas, y lo mismo sucederá con la Operación Medusa.

Pocos recursos económicos

Al ser preguntada sobre la alta cantidad de casos que reciben, la magistrada reconoció que la Pepca no cuenta con los recursos humanos y económicos suficientes para manejar los casos de corrupción y otros ilícitos penales que tienen.

“La Pepca heredó casos y se han sumado otros, siempre es necesario más recursos humanos y económicos, porque esta actividad requiere inversión de muchos recursos.

No obstante, dijo que los fiscales de la Pepca hacen lo mejor con lo que tienen, pero ni siquiera pueden disfrutar de vacaciones, días de fiesta ni de su familia. “Todo el que pasa por la Procuraduría a altas horas de la noche verá nuestras luces encendidas, estamos trabajando mucho y haciendo lo mejor que podemos”, concluyó.

Caso Odebrecht

La magistrada Mirna Ortiz considera que el caso Odebrecht no fue un fracaso para el Ministerio Público, sino algo de lo que deben aprender de cara al futuro. “Nos deja aprendizajes, nos deja victorias y temas qué ponderar hacia el futuro”.

Precisó que el Ministerio Público que le tocó litigar el proceso no es el mismo que investigó el caso Odebrecht. Y, aunque eso no nos quita el concepto de cuerpo unitario, no es lo mismo cuando tú eres el que genera o crea el caso y lo lleva al juicio”.

No obstante, dijo que obtuvieron tres sentencias condenatorias, por lo que están satisfechos de haber hecho lo que se podía lograr en ese proceso.

Explicó que en el caso Odebrecht se manejó un equipo de investigación y uno de litigación de forma separada, y precisó que el magistrado Wilson Camacho solo pertenecía al equipo de litigación.

“Qué sucede cuando se maneja de esta manera? El litigante está atado a lo que le lleva aquel que investigó, porque los procesos recluyen, o sea, luego de que las etapas cierran, si ya presentamos una acusación se va a litigar lo que está en la acusación, en el juicio no puedo agregar elementos nuevos”, expuso.

Sin embargo, explicó que bajo la nueva dirección y estructuración de la Pepca los equipos están integrados tanto por investigadores como litigantes. “El litigante se integra al proceso desde el origen de la investigación”.

Fuente: El Caribe