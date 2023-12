Fiscal general de Venezuela explica las razones por las que mataron a Canserbero

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, arroja luz sobre la muerte del artista de rap Canserbero, revelando que Natalia Améstica, ex mánager del artista, le confesó sentir rabia hacia él por no permitirle ser su representante.

“Natalia me dijo que albergaba una rabia contra Canserbero porque él no le permitió ser su mánager. Él llegó a decir: ‘No quiero saber más de ti, no quiero que me acompañes en ninguna gira’”, declaró Tarek William Saab en una entrevista con el productor puertorriqueño Molusco TV.

Además, explicó que las hermanas del intérprete de “Mundo de Piedra” le confesaron que la supuesta autora de su muerte tenía una obsesión con el cantante: “Natalia tenía una obsesión con él, lo acosaba, lo llamaba, lo perseguía”.

Asimismo, el abogado venezolano compartió que Natalia admitió haber decidido matar a su pareja, Carlos Molnar, por motivos económicos.

“Ella revela que fue por desavenencias económicas, ya que su pareja, aunque no estaban casados, no le reconocía ningún porcentaje de las ganancias de la gira”, afirmó el fiscal.

Fuente: N DIGITAL