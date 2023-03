Fiscal llama a familiares de la pareja de La Guáyiga a no dejarlos solos en el proceso

El fiscal titular de Santo Domingo Oeste, Edward López, pidió a los familiares de la pareja asesinada en La Guáyiga, no dejar al Ministerio Público solo en el proceso investigativo que se lleva a cabo por la muerte de los jóvenes.

Aseguró que la muerte de Luis Miguel Jáquez Rodríguez, de 32 años, y Elizabeth Almarante Pacheco, de 24, no quedará impune.

“A los familiares de los occisos le hacemos el llamado de que no dejen al Ministerio Público solo, que, de hecho, nosotros estamos haciendo y vamos hacer todo lo posible para que la muerte de Elizabeth Almarante Pacheco no quede impune, que la muerte de Luis Miguel Jáquez Rodríguez no quede impune”, dijo el fiscal titular.

La audiencia contra uno de los señalados en el caso, José Alfredo Ventura Tupete, se llevó a cabo este sábado sin la presencia de los familiares de las víctimas, a quien el juez Leomar Quezada, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, dictó un año de prisión preventiva en Najayo Hombres. Además, declaró el caso complejo.

El fiscal López agregó que más adelante ofrecerá detalles de las pruebas que tiene el Ministerio Público en este proceso, en contra de cada uno de los imputados. Indicó que puede haber uno de los señalados que tenga menos participación en el hecho, y que todo será objetivamente mediado y sancionado como establece la ley.

“Lo que hoy sí hemos logrado con esta prisión preventiva es llevar un poco de paz y tranquilidad a los familiares de los occisos y a la sociedad”, agregó.

De los siete supuestos implicados en la muerte de pareja de La Guáyiga, sólo José Alfredo Ventura Tupete está detenido y seis figuran como prófugos. De estos, el legado cabecilla se escapó a los Estados Unidos, país del que tiene nacionalidad.

Se trata de Dylan Alberto Ortiz, quien, según las investigaciones de la Policía Nacional, fue quien acudió a un supermercado de Boca Chica para comprar los materiales con los cuales torturaron y asesinaron a la pareja.

Los demás señalados son los hermanos Eddy Manuel y José Miguel Álvarez Ramírez, residentes frente al lugar donde hallaron los cadáveres. También los nombres Guillermo «El primo», Jefry y Leonardo Alejandro Méndez Mojica, quien rentó la yipeta en la que transportaron a los hoy occisos.

Fiscal llama a entregarse: “El que no tenga vela en este entierro, sencillamente no tiene por qué tener temor”

El fiscal Edward López llamó a los señalados como prófugos entregarse ante la justicia para responder por los hechos se les imputa.

“Todos aquellos que estén prófugos le hacemos el llamado, a Nardo, a Bebé, a Moreno, a cada uno de ellos que esté involucrado en el proceso, que eviten situaciones y vengan a dar la cara por sus hechos. Como se dice popularmente, el que no tenga vela en este entierro, sencillamente no tiene por qué tener ningún temor”, manifestó López.

Agregó que trabajan en el proceso de extradición de Dylan Alberto Ortiz, sin embargo, lo llama a que se entregue voluntariamente ante las autoridades.

“Estamos trabajando en eso, en el proceso de solicitar la extradición, pero no nos podemos confiar. Si él decide venir voluntariamente excelente porque tiene que venir a dar la cara y establece cuál es su participación de acuerdo a su versión para nosotros corroborar con la prueba que tenemos”, sostuvo.

