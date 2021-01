Fiscalía de Duarte considera hay modus operandis en serie en caso del envenenador en hospitales

El testimonio de los parientes de Durán y De los Santos afirmaba que el imputado cometió los hechos en la sala de espera del área de Emergencias del Cabral y Báez, pese a la negación que, sobre el particular, hizo la dirección del centro hospitalario.

El testimonio de la que parece ser la cuarta víctima del envenenador, una joven de 25 años de edad, que narró los hechos a Diario Libre y los videos de las cámaras de vigilancia del hospital Cabral y Báez, corroboran el lugar donde ocurrieron los hechos.

Crimen en serie

El abogado penalista Félix Portes cree que la calificación de crimen serial no es procesalmente apropiada en el caso. Al expresar a Diario Libre sus observaciones sobre el proceso judicial contra el sospechoso, entiende que lo que sí pudiera alegarse es la reincidencia, más no el asesinato o envenenamiento en serie, que no está contemplado en el Código Procesal Penal y que necesita de precisiones para confirmarlo.

“No creo que se podría porque no creo que haya análisis (toxicológico) que confirmen que todas las sustancias, en todos los casos, sea la misma. Lo que sí es que hay un patrón de conducta, en derecho eso se llama modus operandi, para él cometer sus crímenes, para él lograr su objetivo, es decir, robar”, indicó.

Portes refiere que habría que determinarse el tipo de toxicidad y si se trata de la misma sustancia, para poder establecer que se trata de un asesino o envenenador en serie.

Dos jurisdicciones; un imputado

Pese a lo gravoso del primer hecho ocurrido en noviembre, en el cual una de las dos primeras víctimas falleció, Portes pondera la competencia de cada jurisdicción y aclara que no puede haber una unificación de los casos. Explica que la competencia territorial es improrrogable y cita el artículo 59 del Código Procesal Penal que refiere sobre el asunto.

“El de San Francisco de Macorís no se puede unir, no importa dónde la persona haya muerto, los procesos se llevan de manera individual. Lo que sí puede hacer Santiago es usar ese caso (el proceso en SFM) para la medida de coerción en Santiago, como un elemento de prueba circunstancial para probar la reincidencia de esta persona y que tiene un proceso por el mismo hecho y con las mismas circunstancias”, sostuvo.

Consideró que el Ministerio Público en Santiago puede hacer mención del caso en Duarte, para agravar la situación procesal del imputado ante el juez y el tribunal pueda validar que el encartado no ha cometido un hecho aislado, sino varios bajo las mismas circunstancias.

Fuente: DL