Fiscalía de Francia investiga salario del presidente del comité organizador de Olímpicos de París

El comité organizador de los Juegos Olímpicos de París expresó su sorpresa después de que se dio a conocer que la Fiscalía Financiera Nacional de Francia está investigando el salario de su presidente.

De acuerdo con reportes de la prensa francesa, la investigación sobre los pagos a Tony Estanguet la semana pasada le entregaron la investigación a la policía de París, menos de seis meses antes de que inicie la justa el 26 de julio.

La oficina de la fiscalía financiera, que The Associated Press contactó, declinó comentar. Los organizadores de la justa indicaron que no habían sido contactados por los investigadores y no podían confirmar si hay una indagatoria.

El comité organizador de los juegos estableció la compensación de Estanguet en el 2018, al final de la primera reunión de la junta directiva. En ese momento acordaron que el tres veces campeón olímpico de canotaje recibiría un pago anual de 270.000 euros (290.000 dólares) y con posibles incentivos extra basados en su rendimiento y que no excedería el 20% de su salario.

El martes los organizadores le dijeron a los reporteros que el salario de Estanguet —que no se ha incrementado desde el 2018— no está limitado por las leyes del país.

«Le queremos recordar a la gente que la remuneración del presidente del comité organizador no es objeto de reglas estrictas», indicaron el martes en un comunicado los organizadores.

Estanguet no es considerado un empleado del comité organizador y sus recibos se entregan de manera mensual.

Los organizadores añadieron que el salario de Estanguet se decidió de manera independiente y en línea con el consejo de un comité «de expertos independientes y cuyo papel es asegurar políticas de remuneración apropiadas».

El comité organizador aclaró además que los términos de los pagos de Estanguet fueron aprobados por el organismo de Control Financiero y Económico General de Francia en consulta con el principal organismo las contribuciones de colección y distribución de seguridad social.

La investigación sobre el salario de Estanguet es la segunda investigación de la fiscalía financiera hacia el comité organizador de los juegos.

En octubre, la sede del comité fue visitada por la fiscalía francesa que investigaba posible favoritismo, conflicto de interés y el mal uso de fondos para otorgar los contratos.

Esta fue la segunda ocasión que registraron las instalaciones, la primera fue en junio.

