Florinda Meza afirma es un «fake news» revuelo de que demandará a Shakira

La cantante Shakira no ha dejado de ser noticia. Esta vez el epicentro es en la prensa mexicana, luego de que explotara el rumor de que la veterana actriz Florinda Meza demandaría a la cantante por una coreografía que esta realiza en la canción «Te felicito».

En esta exitosa canción que lanzó este 2022 junto al boricua Rauw Alejandro diversos usuarios de redes sociales resaltaron supuestas similitudes entre sus pasos de baile y la garrotera que hacía el recordado personaje de Roberto Gómez Bolaños como «El Chavo del 8», en el que hace pasos al estilo robot.

El rumor se extendió como «bola de nieve» luego de que un programa mexicano informara que Meza podría demandar por supuesto plagio ante la coreografía de la barranquillera en “Te Felicito” y la reacción del «Chavo del 8» cuando tenía miedo.

A todo esto, Florinda Meza tuvo que salir a aclarar que todo se trata de un «fake news» (Noticia falsa).

Respuesta de «Doña Florinda»

«A toda la opinión pública: La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA. A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias. No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira», declaró la recordada como «Doña Florinda» en el «Chavo del 8».

Como era de esperarse, algunos fanáticos le replicaron que no debió responder a esto debido a que a todas luces era una broma.

Pero ella explicó: «Estás en lo cierto, pero, aunque no lo crean, me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que por favor, no la demandara, como si eso fuera real. Te mando un abrazo».

Fue el programa «LAM», que conduce Ángel De Brito por la pantalla de América, que contó -según medios mexicanos- que la actriz demandaría a la cantante porque en el videoclip de “Te felicito”, imitó “la garrotera”, el movimiento “robótico”.

En efecto, todo ha sido aclarado por la propia protagonista.

En el caso de Shakira, la prensa del corazón no le pierde pie ni pisadas tras su separación del futbolista Gerard Piqué, tras más de una década juntos y dos hijos en común. Además, se suma una supuesta batalla legal por la custodia de Milán y Sasha.

En tanto que Piqué ya no esconde su romance con la modelo de 23 años Clara Chía Martí y se la comió a besos en un concierto.

FUENTE: DIARIO LIBRE