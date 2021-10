Foto de urbano Químico Ultramega herido en la cabeza genera críticas y preocupación

Una imagen en la que el exponente urbano denominado Químico Ultramega luce herido en la cabeza mientras era trasladado por un personal médico generó preocupación en sus colegas del género y seguidores y se convirtió en tendencia. Sin embargo, todo se trata de una escena extraída de un próximo videoclip.

El propio exponente subió la imagen a Instagram y en ella llamó a que, “dejen los falsos rumores, ahora mismo me encuentro con Secreto en Santiago grabando un video”, escribió como pie de la visual.

La confusión llegó porque en el inicio de la imagen señaló lo siguiente: “A las 2 en punto, fuimos a buscar ese dinero. Secreto la rastrilló, disparó y me dejó en el suelo”, se trataría de una de las estrofas de la canción.

Como era de esperarse la imagen generó todo tipo de reacciones. “Con eso no se juega manito, Dios te me cuide siempre”, escribió, “me asusté con lo que me mandaron”, y “así no”, fueron solo algunos de los comentarios de sus colegas; mientras varios usuarios de Instagram le advirtieron que “no con todo se busca sonido”.

