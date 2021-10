FP dice no apoyará una reforma fiscal

La Fuerza del Pueblo (FP) advirtió esta mañana que bajo ninguna circunstancia esa agrupación respaldará en estos momentos una reforma fiscal que solo vendría afectar a los pobres y a la clase media y planteó al Gobierno que cualquier apresto en ese sentido sea discutido después de las festividades de Navidad, en enero.

Criticó que el Gobierno haya escogido el tiempo de la Navidad para golpear al pueblo con una reforma fiscal.

“No creo que la reforma que está circulando en las redes sociales sea lo que ellos vayan a enviar, eso para mi es un globo de ensayo a ver cómo cae en la población, eso es lo que creo, por eso no me he dedicado a darle mucho importancia a lo que anda por ahí circulando, lo más seguro es que luego manden algo más suave, es un globo de ensayo”, sostuvo, Dionis Sánchez, vocero de la entidad en el Senado.

Mientras que el vocero del Frente Amplio (FA), Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, planteó que la reforma fiscal que está proponiendo el Gobierno tiene que estar dirigida a cobrar a los que más pueden pagar.

Sánchez afirmó que la Fuerza del Pueblo defenderá a los más necesitados, que serán los más afectados con la reforma que se está planteando el Gobierno para sustentar su presupuesto.

Te puede interesar leer: https://elnacional.com.do/aclara-no-hizo-propuesta-de-reforma-fiscal/

“He dicho en diferentes ocasiones que bajo ninguna circunstancia nosotros estaríamos de acuerdo que se penalice en una situación como la que está viviendo el país en estos momentos a la clase media y a los necesitados, bajo ninguna circunstancia”, afirmó.

Agregó que “también hemos repetido que los poderosos tienen sus mecanismos para defenderse, sobre

todo con ciertos funcionarios que son muy afines a los poderosos económicamente hablando, entonces nosotros estamos para defender esa clase que no tiene doliente, yo no creo que sea verdad que la reforma que anda circulando sea la que ellos vayan a enviar, creo que eso es un globo de ensayo”.

Sánchez, representante de la Fuerza del Pueblo por la provincia de Pedernales, dijo que todo lo que vaya a perjudicial la clase necesitada la entidad lo rechazará.

“Que no crean ellos que si hacen una reforma en la proporción en que están diciendo la población lo va aceptar, estos son tiempos para ver como va creciendo la economía y se va estabilizando luego de la apertura, esperemos a ver como fluye, dejemos que pase diciembre a ver cómo pasa”, opino Sánchez.

Rodríguez Restituyo

De su lado Rodríguez Restituyo, vocero del Frente Amplio, en la Cámara de Diputados, dijo cualquier reforma debe ser para que cobrar a los que más tienen.

“La reforma tiene que ser para cobrar a los grandes empresarios, a los que tienen grandes recursos guardados, a los que tienen grandes propiedades inmobiliarias”, consideró el dirigente de la Fuerza del Pueblo.

Fuente: El Nacional