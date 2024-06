FP sin tregua contra política Gobierno

Send an email

La Fuerza del Pueblo (FP) no le ha dado tregua al Gobierno y a 14 días de culminar las elecciones generales, ha arreciado (desde distintos francos) las críticas contra su política económica y ante posibles procesos de reformas que serían sometidas al Congreso.

Leonel Fernández, presidente de la FP, segunda fuerza política del sistema, sostuvo ayer que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) más que ganar elecciones pasadas, las compró utilizando recursos del Estado.

En su artículo publicado en el Listín Diario, el excandidato presidencial, expone que la estrategia para eso fue construir una base social que sirviera de apoyo para fines electorales. Pero que, además, duplicó el número de beneficiarios de los programas sociales y entregó pensiones solidarias de manera irregular, entre otros supuestos subterfugios.

En respuesta a eso, el presidente Luis Abinader, durante La Semanal, expresó que no respondería esas imputaciones de Fernández de que “compró las elecciones” bajo el entendido de que ya dejó atrás el pasado proceso electoral y que es tiempo de ver “hacia adelante”.

“Yo no me voy a referir a los temas políticos, ya yo dejé las elecciones hacia atrás. Eso pasó y ya no tengo comentarios sobre eso”, externó el gobernante al ser cuestionado al respecto.

Los ataques se han incrementado en momento que el Gobierno ha anunciado que se prepara para someter por ante el Congreso Nacional dos reformas: una fiscal para recaudar unos 250 mil millones para disminuir el déficit y otra constitucional para alegadamente ponerle candados a la Carta Sustantiva.

El vicepresidente de la FP, Radhamés Jiménez, advirtió que esa organización no apoyaría una eventual reforma a la Constitución, por entender que los argumentos expuestos en ese sentido por el oficialismo carecen de fundamentos en estos momentos.

“Se argumenta que la cacareada reforma versará sobre la independencia del Ministerio Público, sin embargo no existe razón alguna puesto que la Constitución del 2010 consagra la independencia del MP, estableciéndolo de manera taxativa en el artículo 170”, subrayó el dirigente pueblista.

De su lado, el ex vicepresidente Rafael Alburquerque, dirigente de la FP, ha acusado al gobierno de comenter “despilfarro trillonario”, endeudando al país de manera compulsiva.

En tal sentido, utilizando su cuenta de X dijo dejó entrever que no estar de acuerdo por el momento que una posible reunión entre Abinader y Fernández.

“La “FPcomunica le pidió al presidente @LeonelFernandez posponer la reunión con el presidente Abinader: 1. Porque estamos evaluando el proceso electoral y 2. Porque nunca apoyaremos una reforma fiscal para que el pueblo pague los platos que rompió el gobierno”, escribió la referida redes sociales.

Alburquerque hace referencia a una reunión que sostendrían ambos líderes, pero que la misma ha sido pospuesta en dos ocasiones. La primera sería el jueves 24 de mayo, pero Fernández alegó que estaba aquejado se salud y la segunda sería el 02 de junio y tampoco fue posible.

Explicación

Roberto Rosario, miembro de la comisión ejecutiva de la Fuerza del Pueblo, cree pertinente que antes de hablar de una reforma fiscal, primero debe

decirle al país cuánto costó la reelección de Abinader. Exigió al mandatario ofrecer una explicación de en qué ha gastado U$30,000 millones que ha tomado prestado en su primera gestión de gobierno.

Fuente: El Nacional