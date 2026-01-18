Francisco Javier afirma que el PRM saldrá del poder por «incapacidad para gobernar»

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, aseguró este sábado que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no continuará en el gobierno, al considerar que ha demostrado incapacidad para dirigir el Estado tras cinco años en el poder.

Afirmó que los problemas que enfrenta el país no responden a factores externos, sino a fallas internas de gestión del partido oficialista.

«Si el 2025 fue un año malo, quisiera decir que el 2026 será un año bueno. El gran problema del PRM es que, en su primer año de gobierno, los errores eran comprensibles porque tenían 16 años fuera del poder, pero cinco años después lo que vemos es que están desaprendiendo», sostuvo.

Mediante una nota de prensa, el también exministro señaló que los constantes cambios y la falta de continuidad en la administración pública evidencian ausencia de rumbo y planificación. «La enfermedad no está en la sábana, está en el paciente», expresó.

Preparativos y expectativas del PLD para las elecciones

García afirmó que varias áreas del Estado que anteriormente funcionaban con normalidad han colapsado bajo la actual gestión y sostuvo que el PRM no ha presentado resultados concretos que justifiquen su permanencia en el poder.

Ante este escenario, consideró que el PLD tiene una oportunidad de retornar al gobierno, aunque advirtió que ese objetivo requiere trabajo y organización. «La suerte no toca la puerta de nadie; hay que trabajar, y nosotros estamos listos«, afirmó.

Asimismo, recordó declaraciones del presidente del PLD, Danilo Medina, quien ha señalado que «el caballo está listo y solo falta el jinete«. En ese sentido, García aseguró que está preparado para asumir ese rol.

Indicó que ha recorrido el país en varias ocasiones, reuniéndose con dirigentes del PLD y sectores productivos, y aseguró que en todas las regiones se repite el mismo diagnóstico. «La gente está desesperada ante este desgobierno del PRM«, concluyó.

FUENTE: DL