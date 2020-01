Francisco Javier García duda sobre veracidad de los resultados de Mark Penn

SANTO DOMINGO.- El director estratégico del comité de campaña peledeísta, Francisco Javier García, dijo dudar este jueves de los resultados de la encuestadora Mark Penn, que anoche marcó al candidato presidencial perremeísta, Luis Abinader, como favorito.

Asimismo, el funcionario se mostró extrañado de que la encuestadora esté dando resultados sobre las elecciones presidenciales de mayo cuando aún están pendientes las municipales de febrero.

“Es raro, me llama la atención que hoy, a un mes de las elecciones municipales, se haga una encuesta de las elecciones de mayo, cuando tenemos una primera en febrero”, dijo García, citado por la Secretaría de Comunicaciones del PLD, que repercutió sus declaraciones en el telematutino Hoy Mismo.

Respecto a los resultados que recién ha publicado la encuestadora Mark Penn, García argumentó que en materia de mediciones electorales no se deben confundir los conceptos de favorabilidad y simpatía.

El también Ministro de Turismo, señaló que la pregunta fundamental de dicho estudio se refiere a la seguridad del voto por partidos, donde su partido, el de la Liberación Dominicana (PLD), obtuvo el 45 %.

“Hay que decir que el PLD en las elecciones del 2016 obtuvo 50.22 %; lo que quiere decir que nosotros estamos a cinco puntos de lo que obtuvimos en las elecciones pasadas”, acotó García.

García estimó insólito que los promotores de Mark Penn publiquen otra lámina con la mismas cuestionantes, pero con resultados diferentes, refiriéndose a que se plantearon las preguntas de “por cuál partido votaría” y “por cuál partido simpatiza”, sugiriendo “lo extraño” que resulta que en la segunda el PLD baje de 45 % a 31 %.

El funcionario indicó que las encuestas son “fotografías de un momento”, por lo que, en vez de criticarlas, prefiere analizarlas porque los números “hablan por sí mismos”, y que por su experiencia, detecta en el acto los elementos incluidos, pero que son ajenos a cada estudio de medición.

García recordó que en una ocasión emplazó públicamente a una empresa encuestadora de prestigio para que enmendara los resultados “erróneos” de una de sus mediciones y que inmediatamente el presidente de la aludida razón social (Gallup Dominicana) admitió el señalamiento.

“Si el presidente de Gallup me demostraba a mí que esa encuesta no tenía ese error, yo renunciaba de la posición que tenía en ese momento en el gobierno, (…) yo renunciaba de la política y me iba para mi casa”, enfatizó.

Por igual, resaltó que en la historia de las encuestas en República Dominicana nunca se había hecho la pregunta de simpatías por alianzas. “Esa pregunta no existe en ninguna encuesta”, exclamó García.

“Ahora si tú quieres saber cuál es la fuerza de un candidato tienes que sumar los porcentajes que tienen todos los partidos que van aliados a ese candidato”, dijo el dirigente político indicando que al PLD habría que sumarle los porcentajes de sus socios para conocer su potencial electoral.

“Lo que quiere decir que la fuerza electoral del PLD con las alianzas es 9.77 % más el 45 % que registra individualmente como partido”, concluyó García.

Con un 43 % de la intención del voto, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, resultó favorito para ganar en primera o en segunda vuelta en las elecciones generales que se celebrarán en el país, según los resultados de la encuesta Mark-Penn-Stagwell, divulgados el pasado miércoles.

