Franklin Romero reabre el debate: Propone retomar castración química contra violadores en RD

SANTO DOMINGO.– El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Franklin Romero, abogó este jueves para que en el Congreso Nacional se retome con carácter de urgencia el debate sobre la castración química como medida punitiva contra los violadores sexuales, especialmente para aquellos que son reincidentes en ese tipo de delitos.

Romero sostuvo que la reincidencia en delitos sexuales, especialmente aquellos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, obliga al Estado dominicano a adoptar medidas más severas que garanticen la protección de las víctimas y la seguridad de la sociedad.

A su juicio, la castración química debe formar parte de una reforma integral al Código Penal, enfocada en sanciones ejemplares para los agresores sexuales.

El legislador recordó que esta propuesta que anunció reintroducirá, ya la ha planteado en otras ocasiones, pero la misma no ha logrado avanzar por falta de consenso.

«Y no estoy proponiendo nada extraño, radical e inhumano; la castración química existe en Alemania, existe en Francia, Reino Unido, Suecia, Polonia y varios estados de Estados Unidos y en países como Corea del Sur; no son dictaduras, son estados de derechos que entendieron que hay delincuentes sexuales que no se rehabilitan fácilmente y que representan un riesgo permanente para la sociedad», enfatizó.

El representante de la provincia Duarte subrayó que ha quedado demostrado médicamente que los tratamientos de inducción hormonal reducen significativamente la reincidencia de delitos sexuales, en especial a los compulsivos y reincidentes.

«¿Por qué aquí en la República Dominicana aceptamos que un agresor reincida, pero no aceptamos una medida para evitar que reincida. Por qué nos preocupa más los derechos de los agresores que los de los niños o los niños no tienen derechos?», cuestionó el legislador.

El tema de la castración química siempre ha encendido el debate público sobre los límites del castigo, los derechos humanos y la necesidad de políticas más efectivas para prevenir la violencia sexual en el país.

Este planteamiento siempre ha encontrado el respaldo de algunos sectores que consideran que esta sería una medida disuasiva para este tipo de actos, mientras otros han advertido sobre sus implicaciones legales y éticas.

Esta propuesta de Romero fue sometida en dos ocasiones cuando fue diputado y otra siendo parte del Senado de la República, pero la misma no ha encontrado el respaldo necesario para conformar el conglomerado de leyes que rigen al país.

