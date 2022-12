Frío de fin de año incide en el aumento de las infecciones respiratorias

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) anunció que a partir del pasado 6 de diciembre se comenzaría a “sentir la brisa”, debido a dos zonas de alta y baja presión que provocarían un descenso en el termostato.

Diario Libre conversó con la doctora Evangelina Soler, pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, quien explicó cómo “el friíto de fin de año” y los virus circulantes forman el ambiente perfecto para que se registre un aumento de infecciones respiratorias.

“Cuando las temperaturas bajan, se afecta todo el aparato respiratorio, desde las vías aéreas superiores hasta las inferiores, y se propicia el desarrollo de procesos infecciosos y, sobre todo, porque andan circulando varios virus en esta temporada”, explicó la neumóloga.

Soler reconoció que en las últimas cuatro semanas ha habido un incremento considerable de pacientes con COVID-19, pero dijo este no es el único virus que amenaza la salud de los pulmones, pudiendo elevarse el número de infecciones con las festividades que se aproximan.

“El frente frío que estamos experimentando, con temperaturas más bajas de lo regular, impacta de manera directa al aparato respiratorio, por lo que se espera que en estas navidades haya un incremento (de casos) por encima de lo que estamos viendo actualmente, tanto de los procesos habituales, como también de los procesos por virus emergentes como influenza, coronavirus, sincitial y adenovirus”, afirmó Soler.

La especialista indicó que la nariz está diseñada para regular la temperatura del aire que entra a las vías respiratorias, pero, “cuando hay cambios abruptos, se alteran todos los mecanismos de termorregulación y se alteran los mecanismos de alteración inmunológica, eso propicia que se produzca sinusitis, rinosinusitis y también son más frecuentes los procesos neumónicos”.

“Todos los pacientes que tienen enfermedades preexistentes a nivel pulmonar, dígase fumadores crónicos, enfisematosos y los bronquíticos, en esta época suelen experimentar aumento de los procesos respiratorios”, destacó.

Asimismo, bacterias como la haemophilus influenzae y el streptococcus pneumoniae (que es la bacteria más relacionada con los procesos infecciosos del pulmón), en este tiempo también suelen afectar más que en otras épocas de año.

Recomendaciones

“Evitar el contacto con personas que están ya infectadas, la mascarilla es vital, el lavado de manos, alimentación balanceada, buena hidratación porque fruto del mismo frío las personas suelen no ingerir suficientes líquidos, tomar bebidas calientes, frutas naturales ricas en vitaminas y vacunarse contra influenza y coronavirus”, son las principales indiciones de Soler.

Quinta dosis contra el Covid

Sobre la quinta dosis de protección contra el coronavirus, la neumóloga apoyó la medida y dijo “siempre estamos llamando a que la gente complete los esquemas de vacunación”.

Al preguntarle sobre la falta de vacunas bivalentes en el país, Soler resaltó que lo importante es recibir los refuerzos, que si bien las vacunas que hay disponibles no cuentan con cepa de ómicron en su composición, ofrecen protección a las otras variantes, gracias a la cepa ancestral.

Diario Libre realizó una encuesta para conocer las opiniones de los ciudadanos sobre este quinto refuerzo.

William Guillén. Gloria Dicén. Dionis Valdez. Licelotte Pimentel.

“Trabajo en el área de Salud, soy enfermera. Ya tengo mis cuatro dosis puestas y estaría dispuesta a una quinta. Si ellos (Salud Pública) lo implementaron, es porque lo analizaron y son los que saben”, afirmó Gloria Dicén.

“Tengo tres dosis y me las puse por la exigencia de la tarjeta de vacunación, por el protocolo. Si no hubiese sido obligatorio, no me las pongo. Me pongo la quinta solo si hay que ponérsela”, opinó William Guillén.

Licelotte Pimentel aseguró que «yo me pongo hasta 20 vacunas para el Covid, pero de la influenza no, esa no. Ya tengo mis cuatro dosis, así que no tengo ningún problema”.

“No sabía que ya se podía poner una quinta vacuna, no había visto la noticia. Yo tengo tres dosis y me pondría la cuarta”, confesó Dionis Valdez.

