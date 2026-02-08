“Fue el holocausto del Jet Set”: Melba Segura de Grullón a 10 meses de la muerte de su hija Alexandra

Melba Segura de Grullón, madre de Alexandra, una de las víctimas de la tragedia del Jet Set ocurrida el pasado 8 de abril de 2025, alzó su voz este martes al cumplirse 10 meses del suceso, el cual calificó como un “holocausto”, al denunciar lo que considera una marcada “indiferencia” antes y después del hecho.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Segura de Grullón señaló que ese día sintió como “muy apropiadas unas sabias palabras de Elie Wiesel”, Premio Nobel de la Paz, recordando sus reflexiones sobre la indiferencia, marcadas por su experiencia en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

“Sus palabras contra la indiferencia brotan de su horrible vivencia en los campos de concentración de la segunda guerra mundial. La verdad es que no encuentro otra forma de comparar el dolor imborrable de tantas familias causado por la tragedia del 8 de abril de 2025, que no sea decir: fue el holocausto del Jet Set. ¡Cuánta indiferencia! Antes y después. El recuerdo con abundancia de amor hace ambas cosas, el recuerdo y el amor, eternas. Que así sea”, expresó.

En su mensaje, también citó una de las frases más conocidas del escritor y sobreviviente del Holocausto:

“Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario del arte no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, es la indiferencia”.

Segura de Grullón recordó que, durante estos 10 meses de duelo, ha sido sostenida por “la fuerza Divina” y por las múltiples muestras de apoyo recibidas.

“Recogiendo solidaridad, abrazos silenciosos, tocando caras tristes llenas de lágrimas, escuchando y leyendo tantas frases hermosas y sanadoras, que quiero empezar ya a agradecer este derrame de sus corazones hacia mí, hacia Alexandra”, escribió.

El mensaje concluyó con una cita bíblica:

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”, Filipenses 4:13.

