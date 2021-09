“Fue un momento de impotencia y rabia”: senador Héctor Acosta sobre sus intenciones de dejar la política

El Senador por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta, retiró sus palabras sobre su intención de retirarse de la política y dijo que esto fue debido a un momento de impotencia y rabia, luego que fuera involucrado en una investigación que realiza el Ministerio Público.

“No me gusta que hablen mentira, todo el mundo sabe quien yo soy y lo que he hecho” indicó Acosta al ser entrevistado en el programa Nuria Investigación Periodística.

En ese sentido el senador expresó que su mayor preocupación es porque personas escriben “lo que viene en gana, sin investigar, sin preguntar”.

“Yo soy muy sensible y cuando alguien me trata de herir con mentiras, me derrumba..(…) pensé que me iba a derrumbar en llanto en pleno Senado y le pedí a Dios que me diera paciencia para mantener la cordura” dijo.

Al ser preguntado sobre si el Ministerio Publico pudiera estar investigando cualquier otra cosa, dijo que esta tranquilo y en paz. “De mi parte de lo que concierne Héctor Acosta, no” indicó.

Vinculación de diputados en el narcotráfico

Manifestó que hay que dejar que el Ministerio Publico haga su trabajo y quien haya cometido un error debe de pagar.

Asimismo, lamentó que en la actualidad se este halando en el Congreso Nacional sobre la penetración del narcotráfico a la política.

Financiamiento de campana

Héctor Acosta dijo que gracias su carrera de 30 anos, no tuvo que prestamos ni compromisos a nadie. Dijo que el pueblo se empodero y un deseo de cambio.

“Dios me bendijo y el pueblo se volcó, no tuve que hacer compromiso mal habido, gracia a Dios”.

Su trabajo tras un año como senador

El legislador destacó la oficina de pasaporte para la provincia Monseñor Nouel. La remodelación del comedor de Bonao, la apertura de zonas francas y el funcionamiento del hospital.

También resalto el sometimiento del proyecto de ley de hipoacusia para que el Ministerio de Salud Publica pueda hacer el examen al niño.

