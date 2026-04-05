Fuerza Aérea Dominicana evacúa a dos turistas desde el Pico Duarte en operativo aeromédico



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 15 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

En apoyo a las instituciones correspondientes, en especial al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y a la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), la Fuerza Aérea de República Dominicana realizó una evacuación aeromédica en las inmediaciones del Pico Duarte, logrando el rescate oportuno de dos turistas que requerían atención inmediata.

El operativo fue ejecutado a bordo de la aeronave UH1H 3074, bajo la responsabilidad del capitán piloto Juan Vásquez Ávila, FARD, y el primer teniente piloto Martín Soto Quezada, FARD, copiloto, acompañados del sargento técnico de aviación Yesther Ciprian Paredes, FARD, y el segundo teniente Thomas Camacho Moronta, FARD, aeromédico.

Mientras que los pacientes fueron trasladados al Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, donde recibieron atenciones especializadas.

FUENTE: DIGITAL MULTIMEDIA.