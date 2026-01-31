Fuerza del Pueblo juramentará este domingo nuevos miembros en acto encabezado por Leonel Fernández

SANTO DOMINGO. – La Fuerza del Pueblo celebrará este domingo 1 de febrero un acto de juramentación de nuevos miembros, como parte de su proceso de crecimiento, consolidación y fortalecimiento político a nivel nacional. La actividad se va a realizar a partir de la 10 de la mañana en el gran salón, Hotel Embajador.

La actividad contará con la presencia de autoridades y dirigentes del partido, invitados especiales y representantes de los medios de comunicación, y reunirá a dirigentes políticos y líderes sociales que formalizarán su incorporación a esta organización.

Durante el acto, el senador del Distrito Nacional y dirigente nacional de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, tendrá a su cargo unas palabras en las que abordará la visión del partido, el compromiso con una política responsable y el rol de la nueva generación en la construcción del futuro del país.

Asimismo, Charinée Ovalles formalizará su integración a la Fuerza del Pueblo, sumando su experiencia en el trabajo social y comunitario a este proyecto político, mientras que el dirigente José del Castillo Saviñón también reafirmará su incorporación y compromiso con la organización.

Como parte del programa, será presentado un video testimonial en el que los nuevos miembros compartirán las motivaciones y reflexiones que los llevaron a integrarse a las filas del partido.

El momento central del evento estará encabezado por el expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien pronunciará un discurso y tomará el juramento a los nuevos integrantes, destacando la importancia de la unidad y la cohesión partidaria.

Con este acto, la Fuerza del Pueblo busca reafirmar su posicionamiento político y su apertura a nuevos liderazgos, en un escenario que proyecta fortalecimiento organizativo y crecimiento sostenido.

Fuente: El Nuevo Diario.