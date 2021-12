«Fuga de Quirinito fue fruto de acuerdo político», según Roberto Santana

«Y yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, por eso cuando él dijo lo que dijo sobre Quirinito, él sabía lo que estaba diciendo», sostuvo.

SANTO DOMINGO.-Para Roberto Santana, La fuga Pedro Alejandro Castillo Paniagua, conocido como Quirinito, es un acto de corrupción más de las gestiones anteriores, y una combinación de autoridades para fugarlo, «probablemente en el contexto de un acuerdo político».

«Que fue lo que dijo Sigfrido, que después dijo no no no yo no dije eso, él dijo que aquí sabían, el acuerdo consistía en Quirinito traerlo y fugarlo, eso es lo que yo creo, esa es la opinión de Roberto Santana», expresó este miércoles el asesor honorifico del Poder Ejecutivo en seguridad ciudadana y sistema penitenciario en la entrevista central de El Despertador.

Dijo que a Sigfrido Pared Pérez, exdirector del DNI, le pidieron y le propusieron en el gobierno pasado que interviniera los teléfonos de una series de personas incluyéndolo a él, y que el también exministro de Defensa se negó.

«Y yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, por eso cuando él dijo lo que dijo sobre Quirinito, él sabía lo que estaba diciendo», sostuvo.

Fuente: Noticias Telemicro