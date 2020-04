Funcionario destituido de Inaipi califica a Margarita Cedeño de ser “una verdadera abusadora”

Juan López, uno de los siete funcionarios destituidos del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), atribuyó a “errores procedimentales” las irregularidades en la licitación para adjudicar a una empresa la compra de 40,000 kits de alimentos para ser distribuidos a 25,000 familias.

López dice que se debió a “la presión” en la que estaban trabajando desde sus casas y a la de funcionarios del Palacio Nacional que estaban interesados en que el Inaipi formara parte de las instituciones que repartía alimentos.

Durante una entrevista en programa El Sol de la Mañana, aseguró que se opuso al proceso, al argumentar que “no era prudente” porque debían esperar que el Inaipi fuera incluida en el decreto como una de las instituciones que debía realizar licitaciones de emergencia.

“Error número 1, es que el comité de compras y contrataciones no estaba reunido, no se había reunido y un compañero del comité recibió los expedientes, no había quórum, ese fue el error que no debió cometerse; error número 2, en el pliego de licitación se cometieron errores del cronograma y error número 3, ya esta parte es una parte personal mía que yo me oponía a esa licitación”, afirmó.

López dijo que un notario público recibió los expedientes de las empresas que decidieron participar.