Funcionario destituido de INAIPI denuncia licitación se hizo por presión del Palacio Nacional

Reconoció que hubo errores de procedimientos, pero dice que no hubo adasignación de compras a empresas y tampoco se adjudicó a nadie. Lamentó la decisión del Poder Ejecutivo por colocarlo ante la sociedad dominicana como corruptos. Los errrores que cometerion según el funcionario fueron: 1) que el comité de compra y contrataciones no se había reunido y un miembro del comité recibió junto con un abogado notario úblico los expedientes de las personas que participaron en la licitación, a pesar de no haber quorum. 2) que en el pliego de licitaciones se cometieron errores en el cronograma y 3) Juan López asegura que se opuso a dicha licitación, debido a que el INAIPI en ese momento no estaba incluido en el decreto para poder hacer licitaciones de emergencia, como la hicieron.