Fundación CORMIDOM continua reforestación en zona donde nace el río Ozama

La Fundación CORMIDOM continua los trabajos de reforestación de la microcuenca Arroyo Toro que forma parte de la cuenca alta del río Ozama y está ubicada en la provincia de Monte Plata, donde nace este afluente. Esta jornada de siembra es parte del acuerdo firmado desde noviembre de 2019 en el continuaron las labores de siembra para las actividades de cierre del mes de la Reforestación llevadas a cabo por esta y otras organizaciones medioambientales.

El plan de siembra está siendo coordinado y ejecutado por el Centro de Desarrollo Agrícola y Forestal, (CEDAF) y Fondo Agua Santo Domingo en un esfuerzo en común con las organizaciones The Nature Conservancy RD, la Brigada Verde del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la asistencia de en consultoría de GreEnergy para la Fundación CORMIDOM. Estas organizaciones se agruparon luego de que en noviembre de 2019 firmaran un acuerdo para implementar el Proyecto de Recuperación de la Cuenca Alta del Río Ozama.

En esta jornada de reforestación se incluyó la siembra de 200 plantas de cedro blanco y 600 plantas de cacao, las cuales beneficiarán la salud de la microcuenca Arroyo Toro, que ha sido muy afectada por actividades de agricultura de subsistencia realizadas durante años por parte de miembros de las comunidades de Pepe Pérez, La Cuchilla y Los Guineos, en Monte Plata. Como resultado, esta zona cuenta con unas 100 hectáreas de suelo desnudo y erosionado.

El plan de recuperación de la microcuenca, pautado para desarrollarse durante dos años, contempla la constante comunicación con los agricultores locales y su educación acerca de la importancia de mantener la zona forestada. Por esta razón, los miembros de la comunidad fueron invitados a participar de los trabajos de siembra con el compromiso de no volver a incurrir en la tala de árboles, pues las especies escogidas para el proyecto les proporcionarán productos agrícolas (cacao) y sombra (cedro).

“Reforestar es vital para los ecosistemas terrestres y para las personas ya que contribuye con la recuperación de cuencas hidrográficas al crear barreras contra el viento y proteger los cultivos. Además, que estabiliza sus niveles de humedad y nutrientes, mientras que absorbe las partículas de carbono en el aire. En otras palabras, reforestar ayuda a potencializar los servicios ambientales que ayudan a mejorar la calidad de vida de las comunidades”, señaló Jonathan Ruíz, vicepresidente de Fundación CORMIDOM, respecto a la actividad.

A la jornada asistieron miembros de las entidades participantes como la coordinadora de Relaciones Comunitarias de CORMIDOM, Nacelí Rosario Vásquez; Alberto Roa y Deyris Contreras, representantes del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF); Alexis Suero y Natasha Huang de Fondo Agua

Santo Domingo; y Juan de la Paz, representante del Ministerio de Medio Ambiente. En el evento también participaron miembros de GreEnergy, The Nature Conservancy, Asociación Comunitaria de Amor y Lucha, y la Federación de Campesinos Hacia el Progreso (FCHP).

Esta no es la única iniciativa de reforestación llevada a cabo actualmente por Fundación CORMIDOM, pues la entidad tiene proyectos en las cuecas de La Leonora, río Zinc, Arroyo Corozal, y zonas aledañas. En total, la fundación siembra más de 100 mil plantas al año nativas, endémicas y en peligro de extinción, a fin de garantizar las aguas de la zona y promover el cuidado de la biodiversidad.

Cabe destacar que una de las iniciativas de reforestación de Fundación CORMIDOM tiene un alto impacto en la territorialización de la Agenda de Desarrollo 2030 de las Naciones Unidas, en particular con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles vinculados a “Agua Limpia y Saneamiento” (no. 6), “Producción y Consumo Sostenibles” (no. 12) y “Alianza para el Logro de los Objetivos” (no. 17).

Sobre CORMIDOM:

Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM) opera la mina Cerro de Maimón, ubicada en el Bloque Minero C1, donde realizamos labores de explotación de minerales de los cuales extraemos principalmente concentrado de cobre y zinc. Actualmente nos encontramos desarrollando la primera mina de explotación metálica subterránea en el país. Nos destacamos por operar bajo estándares de sostenibilidad y responsabilidad social basados en la certificación ISO 26000, y los lineamientos GRI lo que convierte a nuestra empresa en una de las mineras mejores valoradas de la región.

Fuente: Elaine Olaverria