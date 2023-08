Gal Gadot regresa como la Mujer Maravilla en su tercera película

Send an email

Gal Gadot volverá a usar el traje de la heroína la «Mujer Maravilla» en su tercera película, según informes de diversos medios internacionales.

El anuncio ha emocionado a sus fans, ya que parecía que Gadot ya no estaría involucrada con DC Studios, ahora dirigidos por James Gunn y Peter Safran.

La propia Gadot confirmó a ComicBook.Com, citado por el sitio Collider, que volverá a interpretar a la amazona.

«Me encanta interpretar a Wonder Woman. Es algo muy cercano y querido para mi corazón. Según lo que he escuchado de James y Peter, vamos a desarrollar Wonder Woman 3 juntos», comentó.

Aún se desconoce si Patty Jenkins será la directora de la tercera entrega de Wonder Woman. Jenkins dirigió Wonder Woman (2017) y Wonder Woman 84 (2020).

Fuente: Diario Libre