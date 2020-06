Generadoras más pequeñas sustituirán Unidad II de Punta Catalina; aseguran no habrá apagones

Aristy Escuder informó que la sustitución de la segunda unidad de Punta Catalina si será más costosa, 8.5 centavos de dólar frente a cuatro centavos de dólar, aunque destacó que gracias a Punta Catalina el precio del mercado spot se ha reducido significantemente porque en mayo la energía costaba 14 centavos de dólar.

“El sistema seguirá operando de manera normal y en los próximos tres días entra la unidad dos de Punta Catalina nueva vez y ya con eso se sustituye esas pequeñas generadoras (…) No se va a generar un apagón”, aclaró a este medio el administrador de la planta asegurando que no habrá ningún tipo de problema de desabastecimiento porque hay suficiente energía para suplir la demanda.

Manifestó que es normal que una planta salga del sistema por varios días, pero “lo que pasa es que como es Punta Catalina inmediatamente quieren hacer ruido con relación a esto”.

Aristy Escuder recalcó que en cualquier planta hay que hacer algunas correcciones o ajustes y eso implica que salen de sistema energético nacional por dos o tres días sin ningún tipo de problema.

Plantas que entrarán

El director de Comunicación Estratégica de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Esteban Delgado, también dijo a Listín Diario que no fue un incendio, sino un escape de humo.

Agregó que las plantas que entrarán al sistema energético para sustituir a la unidad dos de Punta Catalina son Palamara y La Vega que estaban en 38 megas y subieron a 178. Monterío entró con 78 megas y las hidroeléctricas Tavera y Palomino entraron con 48 megas y 40 megas, respectivamente.

Además, entraron otras unidades pequeñas de energía renovable, de acuerdo con Delgado.

Las causas de la salida

El administrador de la planta negó que la unidad dos de Punta Catalina se haya disparado sino que lo que se hizo fue bajarla en la medida en la que había fallado una justa, que es de la casa de filtro.

“O sea, eso va ya en la última parte después que pasa todo el proceso de generación de electricidad cuando ya van los gases pasando a la casa de filtro, ahí una junta se abrió y se dio la necesidad de que fuéramos abriendo la carga poco a poco hasta que al final se sacó la planta, es decir, que no hubo un disparo”, expresó Aristy Escuder.

Añadió que ya se están montando los andamios para ir a hacer los ajustes y ya a partir de ahí, este fin de semana, “Punta Catalina volverá a representar el 32% de toda la generación eléctrica del país”.

Aristy Escuder comentó que Punta Catalina ha logrado reducir el costo significativamente de la energía y ha hecho que muchas generadoras tengan que tomar medidas para ser más eficientes, lo que ha sido positivo para contar con reservas de electricidad calientes en base a motores que puedan entrar rápidamente a sustituir otras plantas.

La Unidad 2 de #PuntaCatalina fue sacada del sistema hoy martes 23/6/2020 a las 6:40 am para cambiarle una junta de goma de la casa de filtros que regula el control de gases y de aire. A las 9:35 am se tomó la foto adjunta donde se observa que no hay emisiones. pic.twitter.com/IX9TW0IhIv

— Jaime Aristy Escuder (@AristyEscuder) June 23, 2020