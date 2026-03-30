General de Policía en Santiago recibe comisión de la ACIS y representantes de la industria musical

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En un encuentro celebrado en Santiago de los Caballeros, el general de brigada Jesús Tejada Tejada, nuevo director del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional, recibió a una comisión de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) y a representantes de la industria musical del Cibao. El objetivo de la reunión fue establecer un diálogo que promueva la colaboración entre las autoridades y los sectores productivos, garantizando así un clima de seguridad y desarrollo en la ciudad. Durante la reunión, Tejada Tejada expresó su disposición a trabajar en favor del respeto a los derechos ciudadanos y a evitar medidas arbitrarias en la incautación de equipos de sonido. Empresarios como Sandy Filpo y Leoncio Tavárez destacaron la importancia de este acercamiento y la necesidad de establecer mecanismos claros para el ejercicio responsable de las actividades musicales, mientras que Luis Esteban Abreu, presidente de la industria musical en el Cibao, reiteró el compromiso del sector de colaborar con las autoridades. El general Tejada Tejada asumió la dirección del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional.

Se busca fortalecer la colaboración entre las autoridades y los sectores productivos.

Se reafirma el compromiso con el respeto a los derechos ciudadanos.

Se evita la incautación arbitraria de equipos de sonido.

Se promueve el diálogo como herramienta para resolver conflictos en la industria musical. El general de brigada Jesús Tejada Tejada se reunió con la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) y representantes de la industria musical del Cibao para fortalecer la colaboración entre las autoridades y los sectores productivos. Tejada reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos ciudadanos y la aplicación de la ley. Resumen generado con IA ·

Santiago de los Caballeros, República Dominicana.— El general de brigada Jesús Tejada Tejada recibió una comisión de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), así como representantes de la industria musical del Cibao, en un encuentro orientado a fortalecer los lazos de colaboración entre los sectores productivos y las autoridades.

Durante la reunión, el alto oficial —quien recientemente asumió la Dirección del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional, con sede en Santiago de los Caballeros— manifestó su disposición de trabajar en favor del respeto a los derechos ciudadanos, al tiempo que reiteró su compromiso con la aplicación de la ley evitando medidas arbitrarias de incautaciones de equipos de sonido, promoviendo un accionar policial apegado a la ley y al debido proceso.

En ese sentido, el empresario Sandy Filpo, expresidente de la ACIS, valoró positivamente la apertura mostrada por el general Tejada Tejada, destacando la importancia del diálogo entre las autoridades y los sectores comerciales para garantizar un clima de seguridad y desarrollo en la ciudad. (Ver declaraciones en video).

De igual manera, Leoncio Tavárez resaltó la relevancia de este acercamiento, subrayando la necesidad de establecer mecanismos claros que permitan el ejercicio responsable de las actividades vinculadas a la música y el entretenimiento, sin afectar el orden público. (Ver declaraciones en video).

Asimismo, Luis Esteban Abreu presidente de la industria de la música en el Cibao reiteró el compromiso del sector de colaborar con las autoridades en la regulación y organización de sus actividades, apostando al diálogo como vía principal para la solución de conflictos. (Ver declaraciones en video).

Este encuentro marca un paso importante hacia la construcción de una relación más armoniosa entre la Policía Nacional, el comercio organizado y la industria del entretenimiento en la región norte.

Fuente: Noticias Entre Amigos