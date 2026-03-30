Sociedad Civil

General de Policía en Santiago recibe comisión de la ACIS y representantes de la industria musical

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Santiago de los Caballeros, República Dominicana.— El general de brigada Jesús Tejada Tejada recibió una comisión de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), así como representantes de la industria musical del Cibao, en un encuentro orientado a fortalecer los lazos de colaboración entre los sectores productivos y las autoridades.

Durante la reunión, el alto oficial —quien recientemente asumió la Dirección del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional, con sede en Santiago de los Caballeros— manifestó su disposición de trabajar en favor del respeto a los derechos ciudadanos, al tiempo que reiteró su compromiso con la aplicación de la ley evitando medidas arbitrarias de incautaciones de equipos de sonido, promoviendo un accionar policial apegado a la ley y al debido proceso.

En ese sentido, el empresario Sandy Filpo, expresidente de la ACIS, valoró positivamente la apertura mostrada por el general Tejada Tejada, destacando la importancia del diálogo entre las autoridades y los sectores comerciales para garantizar un clima de seguridad y desarrollo en la ciudad. (Ver declaraciones en video).

De igual manera, Leoncio Tavárez resaltó la relevancia de este acercamiento, subrayando la necesidad de establecer mecanismos claros que permitan el ejercicio responsable de las actividades vinculadas a la música y el entretenimiento, sin afectar el orden público. (Ver declaraciones en video).

Asimismo, Luis Esteban Abreu presidente de la industria de la música en el Cibao reiteró el compromiso del sector de colaborar con las autoridades en la regulación y organización de sus actividades, apostando al diálogo como vía principal para la solución de conflictos. (Ver declaraciones en video).

Este encuentro marca un paso importante hacia la construcción de una relación más armoniosa entre la Policía Nacional, el comercio organizado y la industria del entretenimiento en la región norte.

Fuente: Noticias Entre Amigos

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