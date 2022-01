Geraldine González fija sus metas para este año con las Reinas del Caribe

Geraldine González (Once, así le llaman en el ambiente de la familia del voleibol) es una de esas jugadoras llamadas a llenar un rol con la selección nacional femenina. Y eso es más temprano que tarde.

Es por eso que a la jugadora se le ha ido dando protagonismo en algunas competiciones internacionales en el nivel mayor. Ya se vio aquí en la pasada Copa Panamericana, celebrada en el Palacio Nacional de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Ella tendrá que lidiar sin perder tiempo por ganar un puesto en una posición, la central, donde se encuentran figuras estelares como Yineiry Martínez, Annerys Valdez y Lisvel Eve Mejía, tendrá que batallar para lograr su objetivo.

Ella lo sabe. “Me siento con la responsabilidad con mi país, de representarlo”, dice, y precisa: “La meta es ser titular” en la selección “y entrenar duro, concentrada, para ver que me depara el año”.

El director del proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte, tiene palabras para la joven jugadora de la categoría sub23. “Geraldine tiene un futuro brillante”, señala Marte. “Su estatura le garantiza ese futuro, siempre y cuando ella se enfoque, se dedique a eso”.

Marte le sugiere dos tareas a la juvenil atleta: “Que se dedique a sus estudios y se enfoque como una atleta” y le advierte que el atleta “es una persona consagrada, los que lo logran (el éxito) son consagrados. De lo contrario no va a llegar, ahora bien, ella tiene todas las condiciones para llegar, eso sí tiene que gustarle, hacerlo, sacrificarse.

La meta de González, más que solo este año, es para agendar este ciclo, corto por demás, que cierra con los Juegos Olímpicos de París 2024. Antes de alcanzar esa cita tendrá Juegos Centroamericanos y del Caribe (San Salvador 2023) y Juegos Panamericanos (Santiago 2023).

Marte y González fueron entrevistados por separados. Y sin que él lo espere, la joven atleta está consciente de lo que necesita para desempeñar su papel con el fin de elevar su juego. “Mucha preparación, mucha dedicación, disciplina y con Dios mediante espero estar en París 2024”.

La joven jugadora toma elementos de algunas de las “herramientas” de sus compañeras, pero se enfoca básicamente en Annerys que es la más veterana. “Yo me estoy enfocando, ella ha tenido un buen físico”, dice por lo que también se enfoca en ese aspecto, “para llegar a la edad que ha llegado Annerys, y creo que eso es lo que admiro de ella”. Valdez tiene 40 años y más de 20 con la selección nacional.

Sin titubeos en su objetivo

Preguntada sobre si se considera desde ya para ser titular con las Reinas del Caribe, González para nada vaciló en dar una respuesta positiva. “Sí, me estoy preparando más, obviamente”, señala, “para alcanzar más nivel, más potencial, pero creo que sí”, dice sobre establecerse en el cuadro titular. El factor que más le insisten sus entrenadores para ella mejorar su juego es el aspecto “de la velocidad, ellos siempre (dicen), que tengo que ser más rápida. Creo que si tengo más velocidad, me ayudaría muchísimo más”. Al momento de autoevaluarse, si se fuera a dar una advertencia a su persona, lo ve así: “Que eche pa’ lante, a veces la vida se te pone dura, un poco difícil todo”, pero aun así le diría “que fuera más fuerte, que el bien está por venir”. Marte, sin conocer esa respuesta, le agrega un poco más: “Si se enfoca en eso lo va a lograr, si se enfoca en otra cosa, no lo va a lograr, esa es mi recomendación. Si no toma ese camino llegará a medias”.

