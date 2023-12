Geraldino González afirma Guillermo Moreno solo sale cada cuatro años para atacar a Leonel Fernández

Send an email

Santo Domingo.– El comentarista Geraldino González reaccionó tras Faride Raful anunciar que no se presentará como candidato a senadora en el Distrito Nacional para darle paso al presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, quien sería el candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno y una coalición de agrupaciones políticas.

Geraldino González afirmó que Guillermo Moreno solo sale cuatro años para referirse al expresidente y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, como si el ex gobernante fuera el problema del país.

Además, señaló que Guillermo Moreno en cuatro proceso que se ha presentado como candidato presidencial, ha disminuido la votación a su favor. Además, dijo que duda de que el dirigente político conozca los barios del Distrito Nacional.

“Pienso que si la estrategia del PRM de no llevar a Faride Raful como candidata a senadora del Distrito Nacional es para poner a Guillermo Moreno, pudiera ser que la actual senadora obtendría más voto que el señor Moreno, una razón, Faride es querida en las bases de ese partido y parte del sector externo, segundo, el señor Moreno se ha quemado en cuatro elecciones con tendencia a disminuir votación a su favor, tercero, no sé si conoce los barrios de la capital, y cuarto al parecer vive en una burbuja de cristal de la que sale cada cuatro años sólo para referirse a Leonel Fernández como si el ex gobernante fuera el problema del país”, dijo González a través de su cuenta X.

Fuente: Paso a Paso