Gloria Reyes aboga por una “nueva masculinidad” y sugiere que las mujeres asuman el 50/50 en las citas

En una reciente entrevista que ha generado revuelo en las redes sociales, la ministra de la Mujer de la República Dominicana, Gloria Reyes, se pronunció sobre los retos que enfrentan los hombres en la sociedad actual y la necesidad de replantear los roles de género tradicionales, incluso en el ámbito económico de las relaciones de pareja.

Entender la perspectiva masculina

Reyes enfatizó la importancia de escuchar las preocupaciones y miedos de los hombres para construir políticas públicas más efectivas. Según la funcionaria, es vital entender “qué necesitan aprender” los hombres y cómo se puede fomentar una «nueva masculinidad» desde su propia mirada y necesidades, muchas de las cuales, según ella, no se atreven a confesar.

«Ser hombre en la sociedad dominicana no es fácil, señores», afirmó la ministra, señalando la carga que representa el rol de proveedor.

El debate del «50/50»

Uno de los puntos más comentados de su intervención fue la presión económica que recae sobre los jóvenes dominicanos al momento de socializar. Reyes cuestionó las expectativas tradicionales que dictan que el hombre debe poseer un vehículo y cubrir todos los gastos de una salida.

Presión social: La ministra destacó que existe una exigencia «muy fuerte» sobre los hombres para ser los únicos proveedores en una cita.

Igualdad financiera: Reyes planteó la pregunta: «¿Por qué tú como mujer no puedes también pagar la mitad de la cuenta de un restaurante?».

Transparencia: Hizo un llamado a discutir estos temas con apertura y «sin vergüenza» para avanzar hacia una sociedad más equitativa.

Reacciones y contexto

El mensaje de Reyes, que ha sido interpretado como un respaldo a posturas de comunicadores que promueven la responsabilidad compartida en las parejas, marca un punto de inflexión en el discurso oficial, moviéndose hacia una visión donde la igualdad de género también implica aliviar las presiones financieras y sociales históricamente impuestas al género masculino.