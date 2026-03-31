Gloria Reyes advierte por posible aumento de la violencia durante la Semana Santa

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La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, llamó a la ciudadanía a reforzar la prudencia durante Semana Santa no solo en los espacios públicos y las carreteras, sino también en la convivencia dentro de los hogares, donde advirtió la violencia puede incrementarse en estos días.

Reyes se sumó al reconocimiento realizado por el ministro de Salud a los hombres y mujeres que participan en el operativo de Semana Santa.

“Gracias por su esfuerzo, su sacrificio y su voluntad por proteger a nuestras familias”, expresó, al destacar la labor de quienes están desplegados para servir al país durante el período festivo.

En sus declaraciones, la ministra valoró el trabajo del personal que se mantiene activo durante la Semana Santa y enmarcó su mensaje en el contexto de reflexión propio de la fecha. “En estos días donde estamos en reflexión, estamos muchas veces en el seno del hogar”, señaló, al enfatizar que esa cercanía familiar debe ser también una oportunidad para reforzar el cuidado y la protección.

Reyes subrayó que el llamado a la prudencia debe abarcar también el ámbito privado. “La prudencia no debe ser solo en los espacios públicos y en las carreteras. En el seno de nuestros hogares, en nuestra convivencia, también debemos mantener una actitud y una conducta de prudencia, de cuidado, de protección”, afirmó.

La ministra puso el acento en la protección “sobre todo” de niñas, adolescentes y mujeres, y pidió que el período de descanso no se traduzca en un aumento de riesgos dentro de la casa.

Alerta por el riesgo de aumento de violencia en estos días

“No es un secreto que estos días también son días donde la violencia puede aumentar”, advirtió Reyes. En esa línea, llamó a las familias a que la reflexión propia de Semana Santa vaya acompañada de medidas concretas de cuidado y atención a posibles señales de riesgo.

El mensaje incluyó un llamado directo a las mujeres y adolescentes que puedan estar atravesando situaciones de violencia o se encuentren en peligro, para que busquen apoyo institucional.

Líneas y oficinas habilitadas para asistencia y emergencias

Reyes informó que el Ministerio de la Mujer mantendrá habilitadas “todas sus líneas de ayuda y sus oficinas de servicio” durante estos días. Recordó, además, los canales de contacto disponibles:

911 para emergencias.

para emergencias. *212 como línea de asistencia “para casos de violencia”, según indicó.

La ministra insistió en la importancia de acudir a estos mecanismos de apoyo ante cualquier situación de riesgo, especialmente durante jornadas en las que aumenta la convivencia familiar y, con ello, el potencial de conflictos.

Campaña de sensibilización para empleados públicos desde mañana

Como parte de las medidas anunciadas, Reyes indicó que “todas las instituciones del Estado” iniciarán desde mañana una campaña de sensibilización dirigida a sus empleados, con el objetivo de promover conductas preventivas y de responsabilidad.

“Debemos dar el ejemplo en casa”, sostuvo la ministra, al explicar que el Ministerio de la Mujer impulsa que los empleados públicos que salgan a partir de mañana lo hagan con información y mensajes de concientización para compartir en su entorno.

Trabajo conjunto con COE e Interior durante Semana Santa

Reyes agradeció el apoyo de la prensa y afirmó que el Ministerio de la Mujer acompañará el operativo de Semana Santa de manera coordinada con otras instituciones. En concreto, señaló que trabajarán de forma conjunta “tanto con el COE como con el Ministerio del Interior” en las acciones de este período.

Con este llamado, la ministra buscó ampliar el enfoque preventivo de Semana Santa: además de los riesgos habituales en rutas y espacios públicos, pidió no perder de vista la seguridad dentro de los hogares y reforzar la protección de quienes son más vulnerables a la violencia.

Fuente: Acento