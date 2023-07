Gobernadora de la provincia Duarte confía Policía dará con responsable del robo que fue víctima

La gobernadora de la provincia Duarte, Ana Xiomara Cortés, dijo confiar en las investigaciones que lleva a cabo la Policía Nacional y que dará con el responsable del robo que fue víctima el pasado martes, durante un acto político del partido oficialista.

A la representante del Poder Ejecutivo en la referida demarcación le sustrajeron de su bolso RD$40 mil, un iPhone y una tarjeta de crédito.

Cortés sostiene que gracias a la rápida intervención de los agentes del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la uniformada su caso podría estar resuelto en las próximas horas.

El robo ocurrió en el acto de lanzamiento de la precandidatura a la alcaldía de San Francisco de Macorís de Jackson de Jesús.

La gobernadora entiende que el responsable del hurto aprovechó que ella dejó la cartera por unos segundos en una silla, cuando fue llamada para tomarle una foto, junto a otros dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Dijo que del interior del bolso sacaron 40 mil pesos en efectivo, la tarjeta de crédito y un iPhone.

«Cuando me monto en el vehículo, me doy cuenta que está abierto el zipper de un lado, parece que no le dio tiempo cerrarla. Inmediatamente yo me monté que chequeo, me llevaron dinero, un celular y una tarjeta de crédito, la cual ya suspendí», narró.

