Gobernadora de Montecristi: “Errar es de humanos”

La gobernadora de la provincia Montecristi, Nelsy Milagros Cruz, expresó este martes que “errar es de humanos” al hacer referencia a las declaraciones que emitió en días pasados, en las que dijo que a los “perremeístas les faltaban pocas horas para disfrutar del poder”.

Cruz se expresó en esos términos al ser cuestionada en una entrevista sobre cuándo colocaría en puestos de trabajo a los miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), para lo cual tendría que cancelar a los peledeístas.

Las declaraciones de la gobernadora provocaron la reacción de la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien le advirtió que al poder no se va a disfrutar “de las mieles”, sino a servir al pueblo.

“Me veo en la obligación de transmitir este mensaje a la provincia de Montecristi. Al poder no se va a disfrutar de las mieles del poder, se va a servir. Y el perremeísta que no esté dispuesto a servirle al Estado tiene que saber que no puede servirle a este Gobierno”, dijo la exvicepresidenta de la República.

Tras lo ocurrido, Cruz pidió disculpas al país “desde lo más profundo de su corazón” y agradeció a todo Montecristi y al presidente de la República, Luis Abinader por el “apoyo que le brindaron”.

“Gracias por confiar en mí y saber que yo soy una mujer de principios y con ética”, declaró.

