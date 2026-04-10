Gobierno activa diálogo con sectores productivos y sociales para establecer acuerdo conjunto frente a crisis en Irán



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 37 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 4 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano inició este jueves las reuniones de consulta con representantes de los principales gremios empresariales y sectores sociales tras la instrucción dada por el presidente Luis Abinader, con el objetivo de alcanzar un consenso nacional frente al complejo escenario internacional surgido por la crisis en Irán.

El encuentro se realizó en la sede del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y estuvo liderado por los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Hacienda y Economía, Magín Díaz; y el de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.

Esta comisión encabeza las mesas de trabajo orientadas a exponer los planes del Poder Ejecutivo frente a la situación en el Medio Oriente que está presionando los precios del petróleo y de otras materias primas, escuchar propuestas y articular respuestas conjuntas, con miras a mantener las perspectivas de crecimiento económico y mitigar los impactos negativos del conflicto.

“El presidente Abinader nos ha instruido a construir respuestas conjuntas, porque los desafíos globales se enfrentan mejor cuando el gobierno y el sector privado trabajan como un solo equipo. Esta mesa de diálogo es la demostración de que la República Dominicana tiene la madurez institucional para actuar con anticipación y responsabilidad”, resaltó Paliza.

Mientras que, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, destacó que la actual coyuntura representa una oportunidad para repensar la matriz energética nacional, impulsando el desarrollo de energías renovables, el fortalecimiento de prácticas de reciclaje y la adopción de estrategias sostenibles de cara al futuro.

La reunión contó con la participaron activa de representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi).

También de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) y la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih), así como representantes de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) y la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras).

Las consultas continuarán en los próximos días, incorporando los aportes de los diferentes actores, incluido el liderazgo político nacional, para fortalecer la capacidad de respuesta conjunta ante los desafíos globales.

Fuente: el Nuevo Diario