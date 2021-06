Gobierno dispondrá de unidades móviles para vacunar a la población

El Gobierno dominicano definió la noche de este martes cómo será la estrategia de aceleración del Plan Nacional de Vacunación, desde este jueves 3 hasta el domingo 6 de junio.

La ofensiva contra la pandemia del COVID-19, la cual obligó a tomar medidas ante una nueva ola, consistirá en añadir más personal y unidades móviles con puestos de aplicación que estarán en puntos específicos del territorio nacional.

La noche de este martes, el presidente de la República, Luis Abinader, ordenó a todos los ministros y directores institucionales involucrarse en la “guerra” contra el virus, para así vacunar a la mayor cantidad de persona en este periodo.

Daniel Rivera, ministro de Salud Pública, manifestó que habrá alrededor de 40 unidades móviles para ir a los lugares más distantes, pero también dispondrán de transporte para trasladar a personas a los puestos de vacunación.

Los nuevos puntos de inoculación son aparte de los ya establecidos en el territorio nacional, indicó el funcionario tras salir de reunión en el Palacio Nacional.

Todos los ministerios y direcciones del Gobierno usarán sus vehículos para trasladar a las personas a los puestos de vacunación.

El horario en que los puntos móviles estarán en las calles será desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, para que así haya un margen de tiempo para que las personas puedan retornar a sus residencias, según expresó Rivera.

«Pero recuerde, si vacunamos en estos cuatros días, lo que estamos (es) evitando internamiento en los próximos ocho días», porque el que se contamina sin la vacuna es el que se puede empeorar de salud, aclaró el funcionario.

No se puede ir casa por casa

Sobre el pedido de algunos sectores de llevar la vacuna casa por casa, el titular de Salud Pública aclaró que esto será imposible, debido a que afectaría la cadena de frío de los fármacos, y, además, hay que cumplir con los 15 minutos de vigilancia luego de suministrarse la dosis anticovid.

Y sobre la solicitud de otros sectores para que se prohíba la entrada a lugares públicos a personas que no se quieren vacunar, Rivera dijo que el Estado no ha decidido nada en cuanto a eso, y puntualizó: “Nosotros lo que podemos es comunicar, ofrecer, irte a buscar a la casa y darte todas las condiciones, pero no podemos obligar a las personas».

Al 31 de mayo, el Plan Nacional de Vacunación había abarcado a 3,223,950 han recibido la primera dosis, y 1,087,424 la segunda, y sigue la llegada de dosis para inocular a la población.

