Gobierno fortalece verificación de celulares para prevenir fraudes y robos

El Ministerio de Interior y Policía (MIP) informó este miércoles que el Centro de Revisión Preventiva de Celulares, instalado a mediados de diciembre de 2025 en el segundo nivel de Plaza Central, está arrojando resultados positivos en la reducción del robo de dispositivos móviles.

La iniciativa se ejecuta de manera conjunta con la Procuraduría General de la República, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y la Policía Nacional, como parte de una estrategia interinstitucional orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir delitos tecnológicos.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó que el proyecto será ampliado de forma progresiva a otros puntos del país, con el objetivo de facilitar el acceso a la verificación de dispositivos. En ese sentido, recordó que los ciudadanos también pueden realizar este proceso remitiendo el IMEI del celular al número 809-251-3521, a través del cual recibirán su certificación de manera gratuita.

“Estamos escuchando a la ciudadanía. La atención virtual estaba contemplada dentro de los planes escalonados del proceso de verificación y certificación de celulares, y en respuesta a esta necesidad hemos habilitado esta vía de contacto para evitar pérdidas económicas al momento de adquirir un dispositivo”, explicó la ministra Raful.

La funcionaria indicó que el proceso permite consultar el historial del dispositivo mediante el código IMEI, validándolo en bases de datos nacionales e internacionales, incluidas las de la Policía Nacional, Indotel y el sistema GSMA Device Check.

Fuente: El Avance