Gobierno habilita 250 nuevas camas COVID en el hospital Luis E. Aybar

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que el Gobierno está habilitando 250 nuevas camas Covid en la Ciudad Sanitaria “Luis Eduardo Aybar” que se sumarán a las 210 que ya están instaladas para disponer de una respuesta adecuada a cualquier eventualidad o rebrote del coronavirus.

Rivera dijo que como resultado de la vacunación exitosa, la positividad ha bajado a 8.5% de las muestras para diagnóstico, la ocupación hospitalaria se sitúa en 21%, el número de casos activos es de 14,200, mientras que la letalidad está en 1.16%, que es la más baja del continente.

El ministro explicó que “la letalidad más baja en todo el continente, de 1.16, es una respuesta al tratamiento de los médicos rápido y excelente, oportuno, con las observaciones clínicas, la parte hospitalaria pública y privada que respondió y abrió camas, y la vacunación de Salud Pública y todos los voluntarios”.

Entrevistado en el programa televisivo “McKINNEY”, por Color Visión, Rivera destacó la importancia de la vacunación para evitar el contagio, las hospitalizaciones y las muertes que se registran mayormente en las personas que no se han inmunizado. “Más del 80 por ciento de los que se infectan son personas no vacunadas o con una sola dosis”, manifestó Rivera, quien agregó que “en el hospital Luis E. Aybar se registró que el 97% de los pacientes que estaban en terapia intensiva y fallecieron, eran no vacunados”.

Rivera reconoció que el Distrito Nacional se vacunó y se sigue vacunando de noche, lo que explica que ese territorio llegó a tener 25% de positividad, y ahora está en 8%.

Tercera dosis

El ministro de Salud reveló que “las casas comerciales han recomendado un refuerzo”, para subir la defensa con más anticuerpos y hacer frente a las variantes, por lo que ya hay 15 países aplicando el refuerzo.

En cuanto a las vacunas, Rivera dijo que recientes estudios establecen que la inmunización con Pfizer tiene un 83% de efectividad contra la variante Delta, mientras que se reconoce que la Sinovac es muy efectiva contra la variante Gamma.

Las variantes

“Hoy no hay variante Delta en la República Dominicana”, afirmó Rivera, quien dijo que los estudios de la CDC de Atlanta y de Brasil revelaron que las variantes que están en circulación en el país con las muestras de junio durante el rebrote son la Gamma, Alfa, Lambda, pero no la Delta.

Recordó que en septiembre comienzan las clases en las escuelas, pero no advierte un riesgo grave porque “ese grupo está vacunado. Los profesores y los padres están vacunados”, agregó y se mantienen las orientaciones para usar mascarillas.

Comorbilidades

Un estudio realizado en los centros de vacunación durante mayo y junio reveló que el 32% de la población dominicana es hipertensa y de ellos el 40% no lo sabía, en tanto que 12% es diabética y de ellos el 33% no lo sabía, mientras que las personas con sobrepeso-obesidad superan el 70% en el país.

