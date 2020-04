Gobierno y PRM se acusan por manifestación del peregrino en Puerto Plata ¿ambos tienen razón?

Migdomio Adames, “el peregrino”, es la manzana de la discordia en el pleito entre el Gobierno, encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la actividad masiva que se llevó a cabo el domingo en Puerto Plata en violación a las medidas sanitarias de cuarentena contra el coronavirus COVID-19.

La manifestación puede provocar un brote que puede echar por tierra la estrategia del Gobierno para prevenir el contagio de COVID-19 en el país, y generar en Puerto Plata una situación similar a la de la provincia Duarte, que lidera las muertes por coronavirus en la República Dominicana.

Desde la tarde del domingo, el PLD acusa al flamante alcalde Roquelín García, de ser el promotor y organizador del evento que llevó a cientos de personas al malecón de Puerto Plata. Por un lado, el PRM señala que “el peregrino” es un peledeísta que en el pasado se ha manifestado a favor de la reelección de Danilo Medina.

Sin embargo, ambos bandos admiten parte de la culpa de lo que ha sido una “vagabundería”, en palabras del ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.

La primera admisión la hizo José Ignacio Paliza, presidente del PRM, al confirmar que el vehículo donde se colocó la música de la actividad fue facilitado por el alcalde García.

“Es un error desafortunado el que cometió, de acuerdo a sus expresiones de buena fe al prestar un vehículo para una actividad religiosa en el que se iban a colocar músicas y sonidos religiosos, al percatarse él de la magnitud y el tamaño de esta actividad pues lo retiró de manera inmediata pero claro es un error que lamentamos”, declaró Paliza.

Paliza continuó: “La jornada del día de ayer, que tiene responsabilidades mixtas, a nosotros particularmente nos genera algún nivel de preocupación, no solamente por la participación de autoridades sino también por una manifestación popular que se dio de manera importante”.

En tanto que Sánchez Cárdenas hizo acusaciones graves durante la lectura del Boletín 39 sobre el COVID-19, pero deslizó un mea culpa al declarar “que hubo flojera de los funcionarios que debieron evitar eso”.

Al decir flojera, Sánchez Cárdenas no solo señala al alcalde, también a las autoridades policiales y militares, que son las ordenadas a mantener el orden. Además, el ministro no se refirió sobre el hecho de que la marcha del peregrino también estuvo en el municipio Imbert, donde fue seguido por una multitud y el alcalde no es perremeísta, aunque nada comparado con el jolgorio de Puerto Plata.

El ministro de Salud fue más allá. Dijo que “sectores están patrocinando en ciertos sectores la insubordinación claramente, con fines de nuevo decir que el COVID se ha despachado de nuevo, y hay un rebrote y ellos lavarse la mano como se la están lavando con lo que hicieron en el día de ayer”, en una clara alusión al PRM.

Mientras las acusaciones van en dirección al conflicto, ni el Gobierno ni el PRM deponen las armas.

En Twitter se ha hecho tendencia #PLDgrino, una iniciativa cuya principal acusación es señalar que el Migdomio Adames es supuestamente un miembro activo del PLD.

Por otro lado, los peledeístas le apuntan un segundo error al alcalde de Puerto Plata, cuyo asistente se hizo viral luego de difundir un video en el que estrenaba la yipeta del nuevo alcalde asegurando que el PRM llegó al poder y había que respetarlo.

Fuente: Diario Libre