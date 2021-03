Godzilla vs. Kong, la guerra de los reyes ha iniciado

Con la llegada a las salas de cine del titánico encuentro entre dos de las criaturas más famosas del séptimo arte, el público por fin obtendrá la respuesta a la pregunta de “¿quién ganaría en una pelea entre Godzilla y King Kong?”. El público, por supuesto. Este épico duelo ocurre en “Godzilla Vs. King Kong”, película dirigida por Adam Wingard y protagonizada por Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall y Kyle Chandler.

La historia ocurre cinco años después de los eventos de “Godzilla: El Rey de los Monstruos” (2019) y aquí vemos un mundo en el que la humanidad se adapta a convivir con monstruos gigantes. Cuando la organización conocida como Monarch se embarca en una peligrosa misión para conocer el origen de los Titanes, una malvada conspiración humana no solo pone en peligro a estas criaturas, también da inicio a una serie de eventos que obligarán al gigantesco Kong a luchar contra el imparable Godzilla. El resto del mundo solo puede mirar mientras esta confrontación determina quién se convertirá en el rey de todos los monstruos.

Este filme es la más reciente entrega del Monsterverse, saga en la que las productoras Warner Bros y Legendary Entertaiment han reinterpretado los personajes (o mejor dicho, los monstruos) de las franquicias de Godzilla y King Kong. Un universo cinematográfico dedicado a las películas de monstruos como Godzilla, King Kong, Mothra, Rodan y King Ghidorah. Asimismo, la continuidad de esta saga está compuesta por los filmes “Godzilla” (2014), la precuela “Kong: La Isla Calavera” (2017) y “Godzilla: El Rey de los Monstruos” (2019). Cada película cuenta con impresionantes efectos especiales y secuencias de acción dignas de estas imponentes criaturas. Además, a través de estos filmes se ha creado un mundo ideal para el desarrollo de los conflictos entre monstruos gigantes.

La joven Madison Russell (Millie Bobby Brown) y su padre Mark Russell (Kyle Chandler) son los únicos actores que regresan a la franquicia después de “Godzilla: El Rey de los Monstruos” (2019) y se une un elenco repleto de personajes nuevos encabezados por los doctores Nathan Lind (Alexander Skarsgård) e Ilene Andrews (Rebecca Hall) y la misteriosa niña Jia (Kaylee Hottle). Como Alexander Skarsgård ya tiene experiencia lidiando con simios digitales después de protagonizar “La leyenda de Tarzán” (2016) es una pena que su participación en este filme no diera pie a que se cambiara el título a Godzilla VS. Kong VS. Tarzán”. Kyle Chandler también formó parte del elenco de “King Kong” (2005), así que ya está acostumbrado a actuar cerca de Kong.