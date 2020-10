“Golpeó mi ego, lo rompió y lo he odiado”; Mike Tyson y su ira contra Michael Jackson

A pesar de lo rudo que es Myke Tyson contrastado con la frágil que lucía Michael Jackson, este último hizo añicos el ego del excampeón de boxeo durante su encuentro hace ya varios años.

Contó una anécdota con el cantante durante las últimas emisiones de su podcast Hotboxin.

“Creo que fue en un concierto en Cleveland, cuando conocí a Michael. Yo estaba con Don King aquella noche. En esos instantes era campeón indiscutible y entonces Michael Jackson vino hacia nosotros y Don le hizo el signo de la paz. Michael lo imitó y ofreció a Don también el signo de la paz; entonces, yo repetí el gesto y Michael bajó la mano. Yo pensé: ‘¿A qué juega? No debió verme…’. No creía que pudiera estar jugando conmigo porque yo era el jodido campeón”, relató.

“Don y yo fuimos al backstage mientras Michael firmaba unos autógrafos. En un momento, Michael fue hacia Don y habló con él, pero no conmigo. Michael se marchó y yo me aproximé. Entonces, me dijo: ‘¿No te conozco de alguna parte?’. Eso golpeó mi ego, lo rompió. Yo contesté: ‘No, solo soy un fan, es un placer conocerlo, señor’. Y él se metió en un carro”, concluyó la anécdota.

“Lo he odiado y siempre que oía su nombre, gritaba: ‘Jodido… esto y aquello’. Más adelante me invitó a su casa. Salimos por ahí y pensé que era un buen tipo, pero en mi mente yo pensaba: ‘Sabías quién era y jugaste conmigo’”, reconoció sobre el cantante norteamericano que murió en 2009 a los 50 años.

Por: DL