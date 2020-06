Gonzalo Castillo afirma trabajará junto a sectores productivos “sin intermediarios”

El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, sostuvo un encuentro este viernes con las asociaciones empresariales y entidades de desarrollo que integran “Compromiso Santiago”, espacio donde afirmó que en su gobierno a partir del 16 de agosto, trabajará de la mano con los sectores productivos “sin intermediarios”, para encender la rueda de la economía y crear mayores oportunidades para todos los dominicanos.

Según nota de prensa, al participar en el Foro Compromiso Santiago 2020, Castillo dijo que “algo que quiero decirles es que no van a tener intermediarios conmigo, yo directamente como presidente voy a trabajar con todos ustedes”, expresó.

“Yo tengo la experiencia en el sector privado, pero también tengo la experiencia en el sector público, yo sé cómo sincronizar ambos sectores para que juntos caminemos de la mano por los mejores intereses de la nación y podamos seguir creando una sociedad de más bienestar y oportunidad para todos”, precisó.

El candidato presidencial aseguró que tiene un compromiso con los sectores productivos en cuanto a la eficiencia y la eficacia para poder exportar.

“Ustedes contarán con todo mi apoyo. Yo voy a invertir la mitad del tiempo de mi presidencia trabajando con los sectores productivos del país”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que Estado y sectores productivos deben trabajar unidos para que el país salga de la crisis del COVID-19 y continúe avanzando.

“Y lo primero es que juntos tenemos que crear es riquezas. Y ahí es que yo digo que los empresarios, los sectores productivos son los que están llamados a crear todas las riquezas del país y todos los empleos que requiere el país. Nosotros como Estado, como gobernantes, como gobierno vamos a apuntalar y apoyar a todos los sectores productivos para que puedan crear las riquezas y empleos que nuestro país demanda”, indicó.

En cuanto a las zonas francas, Castillo enfatizó que trabajará de la mano con las mismas e invertirá en más promociones, “y si es posible crear un fideicomiso, porque yo como Estado, si me pongo a hacer promociones a través de las instituciones estatales, los funcionarios no conocen tan bien el mercado y lo que hay que hacer. Los empresarios de zonas francas, los que invierten en zonas francas, que están exportando son los especialistas y conocen su área”, expresó.

“Mi política económica es darles prioridad a los sectores generadores de divisas, y las zonas francas son un buen ejemplo, por esta razón el principal enfoque que tendrá mi gobierno en los primeros 100 días será volver a poner a la economía dominicana en las sendas de crecimiento de los últimos años”, indicó.

Continuó diciendo que “esto lo haré con un amplio programa que ayude a recuperar el consumo interno, pero que a la vez se enfoque en relanzar a todos los sectores generadores de divisas. Lo más importante para mantener la estabilidad cambiaria es aportar por una rápida recuperación de las exportaciones de las zonas francas, recuperar el turismo, la inversión extranjera, las remesas”.

El postulante del PLD aseguró que en su gobierno continuará trabajando para crear un país de oportunidades. Recordó que en los últimos ocho años en República Dominicana se crearon 900,000 empleos y “tenemos que seguir esa dirección de la creación de empleos, dándole oportunidades a todos y ese es nuestro compromiso”.

Castillo afirmó que su plan de gobierno para el período 2020-2024, está enfocado en preservar la vida de todos los dominicanos y recuperar la economía, trabajando con determinación para salir de la actual crisis a causa del COVID-19, y llevar la República Dominicana nuevamente por senderos de crecimiento y prosperidad con justicia social, como se estaba haciendo hasta antes de que estallara la pandemia.

El candidato presidencial dijo que confía en que próximamente habrá un tratamiento para el COVID-19 autorizado y aprobado o una vacuna.

“Podremos reactivar la economía no solamente con las medidas que podamos tomar internamente sino que también podamos contar con las inversiones extranjeras, de nuevo con el mercado del turismo”, aseguró Castillo.

En el Foro Compromiso Santiago 2020, Castillo presentó diversos ejes que componen su programa de gobierno a nivel nacional y sus incidencias en la agenda regional de desarrollo del Cibao y el plan estratégico Santiago 2030 y respondió preguntas de los panelistas y del público.

Los panelistas que integraron este foro, representantes de distintas asociaciones fueron: Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS); Fernando Capellán, presidente de la Asociación para el

Desarrollo, (APEDI); Juan Carlos Ortiz Abreu, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES); Juan B. Ventura, presidente de la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN); Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago (CCPS); Miguel Ángel Lama, presidente de la Corporación Zona Franca Santiago (CZFS); Luis José Bonilla Bojos, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Santiago (AEZFS).