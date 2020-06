Gonzalo Castillo dice que su transición del sector privado al público fue “difícil”

El candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo expresó este martes durante su participación en el “Encuentro con Candidatos Presidenciales 2020”, que coordina el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) que la transición del sector privado al público fue “difícil” debido a las diferentes leyes que rigen el accionar de un funcionario público.

“Fue un tanto difícil porque es totalmente diferente. En el sector privado tomamos decisiones, las implementamos y vamos arriba como dice mi slogan, pero en el sector público hay fondos públicos, hay leyes que rigen muchas cosas que uno quiere hacer, podemos ser ágil tomando decisiones, pero hay una burocracia que hay que cumplir”, expresó Castillo respondiendo así una de las inquietudes de los empresarios.

Castillo es el propietario de empresas como el grupo de aviación Helidosa y Aeroambulancia y fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones desde el 2012 hasta octubredel año pasado.

Durante el encuentro con el CONEP, el candidato presidencial presentó su propuesta de gobierno que incluye trabajar junto a los empresarios para reactivar la economía del país y crear más fuentes de empleos.

“Porque no hay nada que yo pueda lograr sin la participación de ustedes (los empresarios). Como Presidente tenemos que trabajar con los sectores empresariales y productivos del país para generar las riquezas, empleos y oportunidades. Yo he hablado en diferentes foros empresariales y aquí lo repito que, el 50 por ciento de mi gestión como Presidente lo voy a dedicar para trabajar directamente con los sectores empresariales y productivos, que no vamos a tener intermediarios, vamos a trabajar directo y de esa manera vamos agilizar todo”, añadió Castillo.

Castillo expuso que el Estado y los sectores productivos deben trabajar unidos para que el país salga de la crisis del COVID-19, y continuar avanzando por los mejores intereses de la nación.

“Yo lo que quiero es que los sectores productivos y empresariales generen más riquezas para ellos mismos, y al hacerlo estarán generando riquezas para toda la República Dominicana, porque al fin y al cabo, el gobierno es socio de ustedes. Si ustedes crecen se genera más riquezas y el Estado recibirá más ingresos, y con más ingresos, se puede invertir en infraestructuras, en el sistema educativo, en salud y en todo lo necesario, y así vamos a generar más oportunidades para los empresarios, para los sectores productivos”, agregó el candidato oficialista.

El candidato presidencial estuvo acompañado por los integrantes de su equipo económico, Donald Guerrero, Juan Ariel Jiménez, Zoraima Cuello y Tamara Vásquez. Mientras del CONEP participaron todos los miembros de su Junta Directiva, encabezada por su presidente Pedro Brache.

Listín Diario