Gonzalo Castillo pide a Juan Bosch guiar sus pasos si gana la Presidencia

El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, pidió al fenecido Juan Bosch, donde quiera que esté, que guie sus pasos para ser presidente en las elecciones del 5 de julio.

En una actividad convocada en conmemoración del 111 aniversario del nacimiento del profesor Juan Bosch (fundador del PLD), Gonzalo Castillo indicó que también le pide al fundador del partido no ser egoísta ni prepotente de ganar los comicios.

“Pido a él (Juan Bosch), donde quiera que esté, que guie todos mis pasos, que no deje que una vez que yo asuma la Presidencia los egos, la prepotencia me aparten del camino de lo que debe ser un presidente cercano a la gente y para la gente y por eso le pido que me guie desde allá, desde lo más alto, y que me haga ser un buen gobernante para beneficio de toda la nación”, dijo Gonzalo Castillo la mañana de este martes.

En la actividad, realizada en la casa del PLD, estuvieron presentes el presidente de partido, Temístocles Montas; la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán; el exministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, entre otros.