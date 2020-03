Gonzalo: hay candidatos que no quieren elecciones para que no les cuenten votos

El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, lamentó que en el país “haya candidatos que anteponen sus intereses particulares por encima de los nacionales”.

A través de un comunicado de prensa, Castillo dijo que dichos candidatos “continúan apostando al caos y no quieren que se celebren elecciones, pues no quieren que les cuenten los votos”.

“Lo que pasa es que aquí hay candidatos que, al parecer no quieren las elecciones y no quieren que les cuenten los votos porque a todo le ponen objeción; no están conformes con nada”, declaró Castillo al referirse a la negativa de algunos sectores de la oposición que han manifestado que no participarán en el diálogo que ha sido convocado por el Consejo Económico y Social (CES), por un pacto político que contribuya a restablecer la confianza necesaria en los dominicanos para la celebración de unas elecciones libres, transparentes y democráticas en el ámbito municipal, congresual y presidencial.

Castillo sostuvo que los problemas de la democracia se resuelven con más democraciay, “eso significa que el pueblo pueda salir a votar libremente, en paz y en tranquilidad por sus candidatos preferidos”.