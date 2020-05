Gonzalo y Margarita lograrían 40.8% en elecciones de julio, según encuesta

Los candidatos presidencial y vicepresidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño, lograrían el 40.8% de los votos en las elecciones del 5 de julio, según una encuesta realizada por la empresa Polimetrics.

El estudio determinó también que Luis Abinader y Raquel Peña, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), obtendrían 38.3%, Leonel Fernández y Sergia Elena de Seliman, de la Fuerza del Pueblo, 9.3%, y Guilermo Moreno y Agustín González Morel, de AlPaís, 1.9%.

A pesar de la ventaja que la encuesta atribuye a Castillo y Cedeño, la legislación de República Dominicana establece que para alcanzar la presidencia un candidato debe superar la mayoría absoluta (50% + 1) de los votos válidos para evitar una segunda vuelta electoral.

El 48.4% de las personas entrevistadas dijo que “con toda seguridad” irá a votar, el 21.4% contestó que probablemente lo haría, 21.7% dijo que no sabe, 5.6% manifestó que probablemente no votará, 2.5% indicó que con toda seguridad no votará y 0.4% dijo que no sabe o no contestó.

55.2% tiene el voto decidido

El 55.2% aseguró que tiene el voto decidido y que es muy difícil que cambie a sus candidatos, 14.3% dijo tiene el voto casi decidido, pero aún pueda cambiar, 29.6% dijo que no ha decidido por quién votará y 0.9% dijo que no sabe.

Danilo Medina

De otro lado, el 57.8% de los encuestados calificó de buena la gestión del presidente Danilo Medina, el 21.6% la consideró buena, 13.3% opinó que ha sido mala, 5.8% muy mala y 1.5% dijo que no sabe o no contestó.

El 73.9% opinó que los gobiernos de Medina han sido beneficiosos para el país, 23.6% consideró que no lo ha sido y 2.5% dijo que no sabe.

La encuesta fue realizada del 22 al 25 de abril entre mil 249 personas mayores de 18 años.