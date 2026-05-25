Google acelera la carrera de la IA con modelos más rápidos y agente que trabaja 24 horas

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Mountain View (EE. UU.).- El gigante tecnológico Google ha lanzado este martes sus nuevos modelos de inteligencia artificial (IA), Gemini 3.5 Flash y Gemini Omni, junto con un agente virtual integrado capaz de operar de manera autónoma las 24 horas del día, en el marco de su conferencia anual de desarrolladores Google I/O 2026.

La principal novedad es Gemini 3.5 Flash, un modelo diseñado para la programación agéntica y flujos de trabajo del mundo real.

Según ha apuntado el director ejecutivo de Alphabet (la matriz de Google), Sundar Pichai, este nuevo modelo es «muy capaz y realmente comparable a los mejores modelos. Pero es notablemente rápido».

Además, el modelo ofrece la capacidad de generar interfaces web y gráficos más completos e interactivos, y supone un gran avance en la programación de agentes de IA útiles, superando a Gemini 3.1 Pro en pruebas de codificación y de agentes, de acuerdo con Google.

En una rueda de prensa previa al evento, Pichai ha dicho que los desarrolladores de Google están usando 3.5 Flash internamente en Antigravity 2.0, su plataforma de desarrollo centrada en agentes, lo que ha «acelerado drásticamente cómo construye Google».

Conforme a los datos de la compañía, esta versión supera al anterior modelo, 3.1 Pro, en casi todos los baremos y procesa tokens de salida a una velocidad cuatro veces mayor que sus competidores directos, reduciendo los costos a menos de la mitad.

En paralelo, se ha presentado Gemini Omni, un modelo multimodal en sus entradas (acepta texto, audio, imágenes y video) que inicialmente genera salidas de video, y al que próximamente se sumarán las de audio e imagen.

El director ejecutivo y cofundador de Google DeepMind, Demis Hassabis, ha destacado durante el evento que este nuevo modelo es capaz de «alcanzar un nuevo nivel de comprensión del mundo, multimodalidad y edición».

«Modelos como Leo, Nano, Banana y Genie (todos de Google) son capaces de crear vídeos, imágenes y simulaciones interactivas extremadamente realistas. Aunque no son perfectos, ya demuestran una impresionante capacidad intuitiva. Con Omni hemos avanzado aún más. Representa un cambio radical en la simulación de fenómenos como la energía cinética y la gravedad», ha detallado hoy Hassabis en la presentación.

Gemini Omni y 3.5 Flash, ya está disponible y Google prevé lanzar la versión 3.5 Pro el próximo mes.

Una IA que trabaja las 24 horas

Desde el Shoreline Amphitheatre también se ha lanzado este martes Gemini Spark, un agente personal integrado en Workspace que opera las 24 horas en máquinas virtuales dedicadas en la nube.

Spark puede automatizar proyectos de investigación, redactar informes cruzando datos de múltiples aplicaciones o gestionar agendas de manera autónoma sin necesidad de mantener el dispositivo encendido.

«Sí, puedes usarlos mientras que tu ordenador está cerrado», ha asegurado Pichai.

Entre los diversos lanzamientos relacionados con la IA de Google hoy, ha resaltado asimismo un nuevo asistente llamado Daily Brief, que recopila información de las aplicaciones a las que el usuario haya conectado Gemini, la IA de Google.

Una de sus funciones es enviar cada mañana un resumen al usuario de su día en base a los próximos eventos de Calendar y las actualizaciones que haya recibido el usuario en Gmail.

Esta función estará disponible para los suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra en Estados Unidos a partir de este martes.

El gigante tecnológico ha anunciado que el plan Google AI Ultra, que antes costaba 249,99 dólares al mes, ahora empieza en 100 dólares al mes, así como una opción de 200 dólares al mes que incluye acceso al modelo mundial Project Genie de Google.

Mientras que el plan de entrada, Google AI Plus, se mantiene en 7,99 dólares al mes.

Fuente: EFE