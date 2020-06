Grandes Ligas hará pruebas del COVID-19 todos los días a peloteros, coaches y empleados

Major League Baseball y la Asociación de Jugadores de MLB concretaron un plan para volver a jugar y Anthony Castrovince, de MLB.com, detalló el protocolo de salud a seguir por los equipos y otros detalles.

¿Cuándo empezará la temporada?

Después de que los jugadores se presenten a los abreviados entrenamientos el 1ro de julio, se anticipa que la campaña regular comience el 23 o 24 de julio.

¿Cuántos partidos se disputarán?

La Asociación de Jugadores está revisando una propuesta de MLB de un calendario de 60 encuentros, que no se ha concretado. Para limitar las distancias de los viajes, los equipos jugarían la mayoría de sus compromisos contra sus rivales de división (40 o 10 contra cada rival divisional) y el resto sería contra oponentes de la liga opuesta en la misma región (es decir, Este de la L.A. vs. Este de la L.N., Central de la L.A. vs. Central de la L.N., Oeste de la L.A. vs. Oeste de la L.N.).

¿Cuál es el formato de postemporada?

El mismo que se ha realizado desde el 2012: Clasifican cinco en cada circuito (tres campeones de división, dos Comodines), con el ganador del Juego del Comodín en la Americana y la Nacional avanzando a la Serie Divisional al mejor de cinco juegos contra el campeón de división con mejor marca. La Serie de Campeonato y la Serie Mundial siguen siendo al mejor de siete choques.

¿Se empleará el bateador designado en ambas ligas?

Aunque el bateador designado universal para el 2020 y el 2021 fue parte de una propuesta rechazada por los jugadores, sigue siendo parte de los protocolos de salud y seguridad para el 2020. Con los “segundos Entrenamientos de Primavera” abreviados, se hará un esfuerzo por no desgastar a los lanzadores al enviarlos a batear.

Por eso, por ahora es posible que el Viejo Circuito regrese a sus reglas tradicionales con los pitchers volviendo a batear en el 2021.

¿Dónde se realizarán los entrenamientos?

Se espera que la mayoría de los clubes realice sus entrenamientos en los estadios de su ciudad (en lugar de sus instalaciones de Entrenamientos de Primavera).

¿Habrá una fecha límite de cambios?

Sí. Pero en vez del 31 de julio, será el 31 de agosto. Los jugadores deberán ser parte del roster a partir del 15 de septiembre para que sean elegibles para participar en la postemporada.

¿Cómo estarán compuestos los rosters?

Para ayudar a los jugadores a volver poco a poco a la acción, cada club tendrá un roster de 30 jugadores para las primeras dos semanas, 28 para las siguientes dos y 26 para el resto de la campaña.

Las escuadras presentarán su lista de 60 jugadores elegibles para la temporada del 2020 — el roster de 40 junto a un grupo rotativo de 20 integrantes.

¿Habrá cambios de algunas reglas?

Con un calendario corto y el deseo de limitar el tiempo sobre el terreno, se empleará la regla de Ligas Menores para extrainnings. Eso significa que cada media entrada después de la novena comenzará con un corredor en la segunda base. El corredor designado sería el jugador que fue el último out en el medio episodio anterior (o un corredor emergente por ese jugador), y el lanzador no cargará con una carrera merecida si ese corredor anota (sería anotado como si el corredor se embasara tras un error).

Favor notar que esta regla sólo aplica para el 2020 y sólo estará en efecto durante la temporada regular. Los extrainnings en la postemporada no comenzarán con un corredor en la segunda base.

¿Algo más que se deba saber sobre la acción del juego?

Sí. Aquí algunos aspectos que sobresalen.

1. Jugadores de posición en la lomita: Se suponía que habría una restricción para el 2020 que indicaba que los jugadores de posición podían lanzar solamente si el partido estaba en extrainnings o si su equipo tenía una ventaja o desventaja de más de seis carreras. Ese requisito no se aplicará en esta campaña.

2. El mínimo de tres bateadores: Éste fue un cambio de regla hecho durante la temporada muerta que permanecerá en el 2020. Los relevistas que entran al partido deberán enfrentar a por lo menos tres bateadores o terminar un capítulo antes de ser sustituido (con excepciones de lesiones o enfermedad).

3. Juegos suspendidos: Si un juego es acortado debido al clima antes de que sea oficial (menos de cinco episodios), se continuará en una próxima fecha en vez de volver a iniciarse.