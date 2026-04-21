Justicia

Gregory Adames dice no ha recibido amenazas, pero advierte si algo le pasa se sabrá de donde viene

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Gregory Adames, el exempleado de la discoteca Jet Set, reveló que no ha recibido amenazas durante el proceso judicial que lleva contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.

No obstante, advirtió que, en caso de ocurrirle algo, se sabría el origen de la amenaza o hipotética acción en su contra, debido a su rol como testigo clave de la investigación contra los hermanos Espaillat por la tragedia ocurrida hace un año en el referido centro de diversión nocturno.

“Ando en la calle sin problemas, y todo el mundo sabe que nadie me odia, y todo el mundo sabe que, si algo me pasa, la única persona donde estoy siendo testigo es aquí”, comentó Adames durante la audiencia preliminar de este lunes.

Durante la audiencia, distintos abogados solicitaron que el juez Raymundo Mejía escuche declarar a Adames, pero esta petición fue rechazada el día de hoy.

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, recesó la audiencia para el próximo lunes 27 de abril a las 9:00 de la mañana.

Fuente: Listín Diario

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