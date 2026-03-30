Guatemala reporta dos muertes de niños por sarampión y casi 3,600 contagiados

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Ciudad de Guatemala.- Las autoridades sanitarias guatemaltecas confirmaron este lunes dos muertes de niños a causa del sarampión, una enfermedad que en 2023 ha provocado el contagio de casi 3,600 personas.

De acuerdo con la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), las víctimas son dos niños de 10 y 11 meses de edad, respectivamente, los primeros contabilizados en los últimos años.

El niño de 11 meses murió en una región comunitaria de la provincia noroccidental de Quiché, cuya madre también dio positivo de la enfermedad.

Mientras que el de 10 meses falleció en el departamento de Guatemala (centro) luego que se le diagnosticara con sarampión el 27 de febrero de este año, según las autoridades.

Estadísticas del sarampión en Guatemala

De acuerdo con las últimas estadísticas de la cartera de Salud, Guatemala registró hasta el momento 3,594 casos de sarampión a nivel nacional.

Estrategias de vacunación

El Ministerio de Salud mantiene una estrategia llamada «vacunación de bloqueo» para interrumpir la transmisión de la enfermedad y recordó que el último gran brote en el país ocurrió en 1990.

Las autoridades recordaron a través de sus canales oficiales que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible por medio de la vacunación.

Alerta de la OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó el pasado 3 de febrero en una «alerta epidemiológica» que «el marcado incremento de casos de sarampión en la Región de las Américas durante 2025 y el inicio de 2026 constituye una señal de alerta que requiere una acción inmediata y coordinada por parte de los Estados Miembros«.

De acuerdo con la entidad, en 2025 se registraron en el continente 14,891 casos de sarampión, incluyendo 29 muertes.

México, fronterizo con Guatemala, concentró en 2025 la mayoría de los casos, con 6,428, incluyendo 24 muertes; seguido de Canadá con 5,436 contagios y dos defunciones, y Estados Unidos con 2,242 casos y tres fallecimientos.

Origen del brote actual

El brote de sarampión se confirmó en Guatemala en enero de este año, luego de una actividad religiosa celebrada entre el 10 y 14 de diciembre de 2025 en la comunidad de Santiago Atitlán (Sololá) con la participación de personas de Estados Unidos, México y Centroamérica.

El primer caso de esta enfermedad en varios años fue un salvadoreño de 24 años que asistió a la fiesta.

Guatemala declaró una alerta epidemiológica desde marzo de 2025 cuando la OPS advirtió del contagio de la enfermedad en varios países de América.

FUENTE: NOTICIAS SIN.