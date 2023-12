Guerrero Heredia dice que Abinader está como un carnicero “quitándole moscas a los funcionarios”

El Pregonero, Santo Domingo.- El reconocido doctor Héctor Guerrero Heredia, manifestó que el presidente Luis Abinader, está como los carniceros, quitándole moscas a algunos funcionarios tras cuestionamientos por supuestas irregularidades.

Durante su comentario en el programa radial “Recetario del doctor Guerrero Heredia”, el profesional dijo que el presidente Abinader debe de tener un pique y una rabia.

“Luis Abinader está como un carnicero, quitándole moscas, oye, la cantidad de cosas que han hecho funcionarios, que yo decía, pero no puede ser, que fulanito hizo esto, aquí está, el ladroncito ñango. El presidente tiene que tener un pique y una rabia, tú te imaginas que el presidente se encuentre de frente a Hugo Beras, tú crees que el presidente no quiera darle una galleta, vamos a estar claro, y ahora el otro, Pujals, ese tiguere marchaba conmigo, al ladito mío en la Marcha Verde, yo espero, que todo lo que han dicho los memes, no sean reales, es que yo no puedo concebir que en verdad, ese carajo hizo la cosa que están diciendo que hizo”, dijo Heredia.

